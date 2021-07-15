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世邁科技推高速固態硬碟 開拓航太國防及工業應用

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

世邁科技宣布推出全新T5EN PCIe/NVMe M.2 2280與 U.2固態硬碟，可充份滿足航太、國防與工業應用所需的耐用性、強固性及安全性。T5EN系列是SMART Modular世邁科技旗下T5E 產品線的最新產品，採用可支援pSLC的3D TLC快閃記憶體及Gen3x4傳輸介面，儲存容量更高達8TB（M.2介面可達4TB）。

世邁科技RUGGED快閃記憶體產品線資深總監Mike Guzzo表示，由於愈來愈多的嵌入式系統採用NVMe 規格，我們順應趨勢開發出T5EN產品，同時也進一步擴充原有的強固性產品版圖。

此新品保有T5E所有的優勢，包括超高容量、適用於極端環境的優越耐用性、軍規刪除演算法、以及256位元加密等特點，不僅可為關鍵任務的資料提供更高等級的防護，同時也賦予搭載高效能NVMe架構的T5EN更全面的可靠性。

全新T5EN系列提供 M.2 2280與 U.2兩種介面，同時採用3D TLC NAND及pSLC 技術，並支援AES-XTS 256-bit硬體加密，可自動保護寫入的資料；兩種版本均符合OPAL 2.0規範，可提供額外的自我加密功能，確保SSD的資料不會接受受未經授權的存取。

為製造更堅固耐用的SSD，SMART Modular世邁科技從前端設計開始嚴選所有元件，並在開發階段不斷進行測試，而設計過程中也整合更高的訊號餘量、更厚的印刷電路版，以及更耐用的外殼，以確保產品的高可靠度與效能。

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