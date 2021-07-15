威剛推出專為奇亞幣打造的PROSPECTOR系列固態硬碟

面對持續火熱的奇亞幣市場，記憶體品牌暨模組廠威剛（3260）今（15）日推出專為奇亞幣而生的超耐用PROSPECTOR系列固態硬碟PROSPECTOR 970和PROSPECTOR 950。

威剛表示，兩顆硬碟最大的特色就是擁有業界最佳的耐用度表現，PROSPECTOR 970與950分別具備56,000TB和28,000TB硬碟總寫入量，且PROSPECTOR 970的硬碟空間更達到2TB，大幅提升劃地效率，實現農友們致富的渴望。

威剛產品行銷處處長陳志瑋表示，一直以來，消費市場對於威剛科技的記憶體產品即深具信心，從奇亞幣熱潮爆發以來，SSD固態硬碟需求大幅成長；加上奇亞幣不同於其它加密貨幣的運作機制，也是奇亞幣在挖礦市場持續火熱的主因。

奇亞幣是透過大容量硬碟長時間的讀寫作為「空間的證明」(PoS, proof of space)和「時間的證明」(PoT, proof of time)，來提高贏取貨幣的機率，比起其它使用顯示卡挖礦的加密貨幣減少能源耗費。

有鑑於其低耗能、低投入成本的誘因，使得今年5月甫開放交易即成為市場新寵。PROSPECTOR 970和PROSPECTOR 950即專為奇亞幣打造的固態硬碟，硬碟總寫入量分別達到 56,000TB和28,000TB，是一般PCIe固態硬碟壽命的40倍以上，超高抹寫次數是同容量硬碟的10幾倍。

另外，獨家的SLC韌體技術，讓PROSPECTOR系列比起一般同容量硬碟能多耕一塊地，大幅提升耕地效率，即使24小時全年無休超時運作，也不擔心壞塊毀損而無法收割。

PROSPECTOR系列帶給消費者兩種頂規的傳輸世代。PROSPECTOR 970採用PCIe Gen4x4傳輸介面，符合NVMe 1.4標準，連續傳輸速度高達每秒7,400MB；而PROSPECTOR 950則使用PCIe Gen3x4傳輸介面，符合NVMe 1.3規範，連續讀寫速度為每秒3,500/3,000MB，隨機讀寫速度也達到280K/220K，並搭載Pure SLC mode和DRAM Cache Buffer，即使是作為一般消費型用途，例如：專業影像創作、工程繪圖、程式編碼都是碾壓級的表現。除此之外，PROSPECTOR 970和950分別提供2TB及1TB的儲存空間，讓農友們有適合自己的選擇。