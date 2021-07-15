科技抗疫2.0 全球領導廠商加入 結合國網高速運算

為協助台灣面對COVID-19能加速研發出更有效的分析及檢測方式，科技部轄下的國家實驗研究院國家高速網路計算中心（國研院國網中心）於6月初推出科技抗疫2.0專案，並於6月下旬與全球基因定序的領導者Illumina攜手免費提供新冠病毒基因定序分析服務。在科技部協助下，生命科學技術和分子診斷龍頭QIAGEN、化學模擬軟體大廠SCM及開源資料庫MongoDB今（15）日正式加入科技抗疫2.0專案，結合國研院國網中心的高速運算設備，提供國內各界更完善的環境進行COVID-19相關病毒分析及藥物研發。

國研院表示，這次新增的抗疫專案服務將提供至2021年12月31日，內容包括：QIAGEN釋出其基因序列分析平台（CLC Genomics Workbench）與路徑分析軟體（Ingenuity Pathway Analysis, IPA）於國研院國網中心平台提供無償使用，以協助快速確認病毒是否產生變異，以及分析研究人體感染病毒的生物路徑。IPA收錄數百萬筆生物資訊，包含基因、疾病及分子調控方式，經分析後的基因資料皆可透過IPA生物調控途徑軟體資料庫的比對，提供研究人員進一步了解生物體受到感染的機制及疫苗施打對生物之分子調控研究。

SCM則提供Amsterdam Modeling Suite（AMS）軟體，協助藥物開發及其活性模擬，透過整合式的圖形化使用者界面，搭配國研院國網中心強大的計算模組，使其能夠靈活地應用於各尺度的系統模擬，例如可模擬在不同溶劑中對活性藥物的影響，進而找出最有發展性的共晶體結構、賦形劑及萃取溶劑；再搭配其模組的光譜計算，則可快速確定藥物的分子結構，大幅減少實驗的時間及和成本。此外生醫材料也是AMS在研發上可以提供協助的領域。

國研院國網中心和台灣智慧雲端服務股份有限公司也攜手通用資料庫平台MongoDB，提供科技抗疫團隊TWCC台灣AI雲上10組免費MongoDB M1等級服務、全面的MongoDB資料庫技術培訓和諮詢服務，包含參與每季度專家面對面的專屬諮詢、MongoDB大學線上課程、MongoDB認證通過的全額補助。MongoDB的No-SQL資料庫兼具高性能和可擴展性的資料庫處理，在此方案中不只提供雲端資料庫、還協助培訓開發人員之專業能力，創造更佳的開發效益。

國研院表示，科技抗疫2.0專案自6月初開始徵件至今，已收到各界50多個提案，國研院國網中心史曉斌主任指出，QIAGEN、SCM和MongoDB都是在專業領域具指標性的國際大廠，有他們的響應加入，將再次為跨國合作、公私協力，以科技對抗疫情與後疫情時代挑戰作出貢獻。國網中心也將依循科技部的政策指引，持續鏈結國際資源，以科技協助各界及醫院、研究中心等，為台灣在抗疫期間提供更大量能的研究資源。