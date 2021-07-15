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威剛科技推出 專為奇亞幣打造的固態硬碟

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

面對持續火熱的奇亞幣市場，促使全球記憶體模組大廠威剛科技（3260）今（15）日推出專為奇亞幣而生的超耐用PROSPECTOR系列固態硬碟PROSPECTOR 970和PROSPECTOR 950。兩顆硬碟最大的特色就是擁有業界最佳的耐用度表現。

威剛指出，PROSPECTOR 970與950分別具備56,000TB和28,000TB硬碟總寫入量，且PROSPECTOR 970的硬碟空間更達到2TB，大幅提升劃地效率。威剛科技產品行銷處處長陳志瑋表示，一直以來，消費市場對於威剛科技的記憶體產品即深具信心，從奇亞幣熱潮爆發以來，SSD固態硬碟需求大幅成長；加上奇亞幣不同於其它加密貨幣的運作機制，也是奇亞幣在挖礦市場持續火熱的主因。

威剛進一步指出，奇亞幣是透過大容量硬碟長時間的讀寫作為「空間的證明」(PoS, proof of space)和「時間的證明」(PoT, proof of time)，來提高贏取貨幣的機率，比起其它使用顯示卡挖礦的加密貨幣減少能源耗費；有鑑於其低耗能、低投入成本的誘因，使得今年5月甫開放交易即成為市場新寵。PROSPECTOR 970和PROSPECTOR 950即專為奇亞幣打造的固態硬碟，硬碟總寫入量分別達到 56,000TB和28,000TB，是一般PCIe固態硬碟壽命的40倍以上，超高抹寫次數是同容量硬碟的10幾倍。

另外威剛表示，獨家的SLC韌體技術，讓PROSPECTOR系列比起一般同容量硬碟能多耕一塊地，大幅提升耕地效率，即使24小時全年無休超時運作，也不擔心壞塊毀損而無法收割。

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