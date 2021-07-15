台積電法說會登場 市場認為本季營收季增率高標約一成

晶圓代工龍頭台積電（2330）即將在今（15）日下午2點舉行線上法說會，公布第2季財報並說明第3季營運展望。雖然之前外資報告多數樂觀預期台積電本季營收將季成長一到兩成，不過，也有供應鏈保守預估，目前看來，本季營收季增率的高標大約落在一成左右，毛利率目標則與上季相當。

台積電今日股價一開盤多在平盤價613元上下游走，代表市場觀望氣氛仍重。

在第2季獲利方面，法人預估，台積電6月營收衝高至1,484.71億元，創單月新高，帶動第2季達到3624.1億元，

季成長近2.7%，微幅高於財測高標；不過，受到毛利率走低影響，獲利可能低於上季。

據台積電原本釋出的第2季財測，單季營收將介於129億元到132 億美元，計算基礎為新台幣28.4兌1美元，季減0.2%至季增2.2%，最後營運結果微幅超越財測高標。

台積電預估，第2季毛利率則將落在49.5%至51.5%，營業利益率為38.5%至51.5%，雙率將較首季下滑。法人預估，台積電上季毛利率雖將順利守「5」，但仍會低於首季的52.4%，可能因此造成單季獲利表現低於第1季；上半年將賺回一個股本。

展望第3季，之前外資報告大多預期，在美商蘋果啟動新機備貨帶動下，台積電本季將進入營運旺季，單季營收將較上季成長一到兩成。然而，今日市場也傳出雜音，認為本季營收季增率的高標最多可能只有一成，毛利率目標和上季相當。