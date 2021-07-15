馬國疫情影響全球電阻產出 國巨、大毅轉單可期

馬來西亞境內被柔佛州士乃工業區，以及優美城工業區受疫情影響，至7月22日前全數停工，衝擊全球電阻產量逾一成，下游業者為此到處找貨，以因應本季電子傳統旺季需求，並新增供應商簽約，國巨（2327）、大毅（2478）未在大馬設廠，成為客戶爭相下單對象，受惠大。

大馬新冠肺炎確診數居高不下，官方再下重手，在當地有電阻產能的凱美（2375）旗下旺詮等台廠，也受到此次停工波及，已從7月8日晚班開始停工，預計7月電阻產出降低30%。供應鏈指出，加計其他在當地設有據點的被動元件廠，預計此次停工影響全球電阻產量約一成。

業界人士透露，隨著時序進入第3季電子業傳統旺季，考量PC、NB以及電競等需求穩健，加上車用市況熱絡，伴隨消費性電子拉貨動能加溫，將讓電阻更供不應求，為此，下游廠商已經開始增加一至二個供應商，以因應消費性大單到來。

法人認為，此次馬來西亞停工事件，不僅讓正值吃緊的電阻產品更加供應嚴峻，也可能進一步支撐電阻產品報價，有利於未在馬來西亞設廠的國巨和大毅。

國巨強調，若客戶有緊急需求，會盡全力生產及安排出貨。據悉，國巨訂單需求強勁，訂單／出貨比（B／B值）大於1.5，公司庫存小於60天，未達合理庫存水準，為因應第3季旺季需求，公司三大產品線產能利用率持續提升當中。

大毅方面， 目前訂單能見度維持八至十周水準，第3季進入旺季，在家電、電腦及網通等應用帶動下，營收可再向上。針對轉單，大毅回應，訂單能見度與上一季度差不多，正持續觀察當中。

法人看好，在各項需求皆維持高檔水準下，由於電阻供需吃緊加劇，有利於支撐下半年的價格走勢，國巨和大毅有望在享有轉單和價格穩健兩大動能，進一步推升營運表現。