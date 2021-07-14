鴻海電動車計畫 碩禾可望扮要角

鴻海（2317）集團近期在電動車市場版圖動作頻頻，展現強大的市場企圖心，台灣協力廠碩禾（3691）因擁有電池正負極材料自主研發技術，且材料穩定性極高，可望扮演鴻海搶進蘋果電動車訂單的關鍵要角。

據悉，碩禾為全球太陽能導電漿一線大廠，為將自身材料技術延伸至其他應用領域，自2009年起開始投入鋰電池正極材料研發，並成立磷酸鐵鋰製造公司芯和能源，歷經12年苦心耕耘後，預計今年將首次進入量產階段，目前在客戶端測試表現相當不錯。

另一方面，鴻海今年6月透過子公司鴻揚創投斥資9.95億元，參與碩禾私募案，取得碩禾約10.54%股權，成為碩禾第二大股東，而碩禾也因私募案共取得12.44億元資金，該資金將用於建立電池負極材料生產線，為鴻海造車計畫添助力。

針對新的電池負極材料生產線概況，碩禾今（14）日指出，目前該產線正在建置中，至於客戶、產能等各方面均為商業機密，恕不便多作說明，公司將持續與合作夥伴積極布局，全面搶攻電動車商機。

業界人士指出，電動車最關鍵的零組件就是電池，而電池中的負極材料穩定性則攸關車子的安全性，若電池材料不穩定，車子很可能會發生爆炸、燒毀等嚴重事故，因此技術門檻相對於其他車用零組件高很多。

業界人士分析，碩禾獲得鴻海青睞的主因，在於碩禾擁有電池正負極材料自主研發技術，「唯有自行掌握最上游的材料技術，未來在開發電動車電池時，才不會受制於他人」，未來二家台廠能否成功搶進蘋果電動車供應鏈，外界都在等著看。