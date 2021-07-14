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NCC：不准台灣大旗下有線電視系統變更頻道

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

有線電視系統業者變更頻道需經過主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）審核，NCC今天審核台灣大（3045）旗下台固媒體所屬系統台及大新店民主等六家系統經營業者的頻道變更，考量多個長期民眾收視頻道及防疫需求等因素，決議不准頻道變更。

NCC說明，台固媒體所屬永佳樂、紅樹林、觀天下、鳳信、聯禾等5家系統與大新店民主申請的頻道變更，涉及停播東風衛視台、MUCH TV、壹電視新聞台、era news年代新聞、非凡新聞台、好萊塢電影台及非凡商業台等7個基本頻道及停播1個供訂戶免費收視之付費頻道 WakuWaku Japan。

NCC指出，台固媒體所屬系統經營者及大新店民主共6家系統經營者申請停播包含東風衛視台等7個基本頻道部分，因其中涉及多個長期為民眾收視之新聞頻道異動，本會考量新聞頻道為民眾獲取時事與社會動態等資訊之重大來源之一，更具傳達防疫訊息與各項緊急通知之守望功能。而申請人並未檢附替代頻道優於原頻道之具體證明文件，亦無相關資料以分析所擬替代之頻道較原頻道對消費者權益可能衍生之影響，實難認符合有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第3條第4項審查標準，爰經委員會議綜合考量後不予許可。

NCC強調，系統經營者申請營運計畫中「頻道規劃及其類型」基本頻道新增、停播及位置異動，依有線廣播電視法第29條授權訂定有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法第3條規定，本會將檢視系統經營者頻道之規劃是否符合區塊化，並綜合考量是否增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容之多樣性及其他公共利益，與審酌案關利害關係人及地方政府意見。

NCC重申，有線電視市場涉及上下游產業層面甚廣，頻道規劃及授權屬系統經營者與頻道供應事業雙方間商業行為，應一併重視保障訂戶收視權益、維護產業秩序、帶動市場良性競爭及促進有線電視上下游產業之健全發展。

有線電視 NCC 台灣大

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