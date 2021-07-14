Type C轉換夯 安格上半年營收躍增

提供多元視訊轉換解決方案的晶片開發商安格科技（6684）將於明（15）日舉辦線上上櫃前業績發表會；安格表示，隨著USB Type-C的產品日益普及以及影像轉換需求日益提升，公司所設計的晶片在相容性與品質上也備受客戶肯定，以目前市況來看，對於公司未來的營運前景，相當樂觀。

安格擅長於各式影像傳輸規格之轉換，如VGA、HDMI®、DisplayPort™等，其現階段主要業務為USB Type-C（USB-C）視訊轉換晶片以及DisplayPort™視訊轉換晶片等的設計開發及銷售；應用於終端筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、顯示器等外接裝置上 （Dongle 、Docking等產品）。

該公司優勢在於可針對不同的客戶少量多樣的進行客製化服務，且其技術及經驗豐富也使得所開發出來的產品相容性高，受到小米、華為、聯想以及歐美消費電子客戶等大廠的青睞。

安格進一步表示，相較競爭對手需要多晶片搭配才能提供的完整功能，安格僅需要一顆晶片就能搞定，如此一來，便可讓客戶產品的PCB板更加的輕薄短小，進而使外接裝置設計更為精緻，客戶也能用相對較低的費用滿足所需；此外，安格的豐富經驗也能協助客戶在產品開發時給予專業的建議，相較於一般的視訊轉換晶片提供者，安格是能提供較為完整之整合型晶片供應商。

安格認為，在影像轉換上，HDMI仍為目前消費性產品之主要影像規格，因此目前市場USB Type-C連接轉換至螢幕、TV、投影機等消費性終端裝置需求量相當大，可望進一步帶動USB Type-C外接式擴充器（Dongle 、Docking等產品）的需求，同步帶動安格營收上揚。

安格109年營收為3.44億元，年增36.56%，每股純益2元，今年第1季營收更是已經來到1.37億元，每股純益1.36元，相較去年獲利表現亮眼；法人表示，以疫情帶動WFH（在家工作）的市場趨勢來看，安格訂單狀況相當樂觀，隨著市場需求持續擴大，未來營收前景不容小覷。