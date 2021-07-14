集邦：NAND Flash第3季合約價漲5~10%

根據TrendForce（集邦科技）研究顯示，儘管記憶卡、隨身碟等產品因印度疫情嚴峻導致需求較弱，但受惠於傳統消費旺季以及資料中心加強採購力道，主要應用端需求表現強勁，使整體供貨充足率（sufficiency ratio）進一步下降。而各供應商則在連續數季的備貨需求之下，目前庫存維持穩健，但供給端NAND Flash控制器供應缺口仍在，故TrendForce預期，第三季NAND Flash整體合約價將小幅上漲，季增5~10%。

以client SSD來說，由於現下筆電市場的需求仍高，所以各品牌廠仍積極將生產極大化，加上Intel新平台Ice Lake將進一步推升SSD搭載率。此外，因原廠SSD controller IC產能緊缺，刺激平均容量向上攀升，皆是拉抬第三季client SSD需求的關鍵因素。

另外受惠於伺服器出貨比例回升，同步帶動enterprise SSD採購容量攀升，NAND Flash供應將因此更吃緊；原廠議價態度轉為強硬，且無降價空間。不過，隨著各家原廠在第二季積極推出高層次SSD產品搶占市場，供應主力更加速轉向128L製程，在高層次產能逐步擴大的情況下，勢必會壓抑合約價的漲幅。因此，TrendForce預估，第三季client SSD合約價較上季收斂，漲幅約3~8%。

以enterprise SSD來說，資料中心端結束近三季的庫存去化後，於今年第二季逐漸回溫並開始備貨，加上陸續開出的政府機構及中小企業的標案需求，伺服器採購量逐季增加；此外，TrendForce亦觀察到SSD採購容量隨著Intel新平台Ice Lake放量而提升。然而，受限於零組件供應吃緊，以及原廠NAND Flash庫存僅有4~5周，伺服器出貨動能攀升將使enterprise SSD第三季報價連兩季走揚。