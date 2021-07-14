台灣大：響應GeSI「數位新使命」倡議行動

全球永續賦能倡議組織 (GeSI)於2020年底舉辦的歐洲最大年度科技盛會Web Summit網路高峰會上，率先發表「數位新使命」倡議行動，上個月在葡萄牙首都里斯本舉行的歐盟數位大會向全世界宣告，由全球超過40個領先科技企業的CEO，共同向各國的政策制定者及全球社會提出正式的承諾與保證。

台灣大哥大（3045）率先響應「數位新使命」倡議行動，總經理林之晨特別以英語發音，在三級警戒前最後一個上班日，於辦公室錄製倡議影片送往英國進行後製，並在今天完成影片正式上線，代表GeSI邀請台灣及大中華區企業一起加入，共同運用數位科技與創新，扭轉現在、打造永續未來。

新冠疫情全球持續蔓延，台灣進入三級警戒將近兩個月，產生了許多新常態 (New Normal)，也讓各國永續領先企業加速思考數位轉型，期望以數位科技核心增加企業自身的競爭力，驅動全球永續發展。

全球永續賦能倡議組織 (GeSI)推動「數位新使命」在2020年全球第一波新冠疫情中催生，並於2021年第二波疫情急遽擴散下正式啟動，由全球ICT產業發起，呼籲世界各國公部門、民間企業及非營利組織，共同以積極的精神，透過數位科技發揮動能，致力達成巴黎氣候協定及聯合國永續發展目標，創造長遠商業價值，並全力降低過程中可能帶來的負面衝擊。

台灣大哥大作為「數位新使命」倡議行動的台灣及亞洲地區代表，總經理林之晨特別錄製影片表達支持。林之晨表示，台灣大哥大深刻體認透過數位科技及創新來促成ESG永續發展的必要性，我們十分重視且非常榮幸能參與「數位新使命」的倡議行動，並承諾以「Open Possible 能所不能」的精神全力推動。

林之晨指出，全球極端氣候發生頻率不斷增加，沒有人是局外人，我們越晚提出對應，就越難翻轉氣候變遷的負面效應，因此台灣大將朝於2040年完成RE100 (100% 使用再生能源)的目標前進，同時邀請國內領袖企業加入倡議，共同為世界創造永續未來。

林之晨進一步表示，透過參與「數位新使命」倡議行動，台灣大不僅能與全球不同領域、有志一同的組織，共同分享永續作為的經驗、彼此提升，系統性的對應永續議題，並持續放大台灣大哥大對全世界的正面影響力。透過其所制定的六大優先範疇「數位影響力主題」，包括企業使命、氣候行動、循環經濟、供應鏈、數位包容，以及數位信任與責任，也能幫助台灣大從世界永續與科技趨勢來評估並創造企業的終極永續價值。此外，這項行動也將共同開發數位科技，積極協助其他產業參與，例如能源、交通、農業、教育、健康以及公共管理等，持續擴大「數位新使命」行動的影響力，成為改變世界的重要推手。

台灣大身為GeSI理事會成員，為「數位新使命」專案，永續副總劉麗惠及同仁參與過數十次跨四大洲的國際線上討論會修訂專案內容，不但積極發揮亞洲的關鍵影響力，台灣大公司內部的永續進程也已有多項作為實際呼應六大「數位影響力主題」。在「企業使命」方面，台灣大哥大自2017年即訂定並正式啟動「2030心大願景計畫 (Zetta Connected 2030)」，全面回應聯合國17項永續發展目標(SDGs)，涵蓋「責任企業」、「攜手創新」、「體驗未來」、「創利社會」及「綠化足跡」等五大永續主軸作為使命願景，與八大利害關係人全力朝目標前進，同時每年明確設定檢核目標，並務實地檢視成果，逐一達標。

在當前的環境衝擊下，「氣候行動」是台灣大的首要關注的議題。台灣大董事長蔡明忠尤其重視，明確指示全公司要做「真減碳」，冀望透過TCFD (氣候相關財務揭露)作為架構，逐步達成「淨零碳排 Net Zero」的國際最新趨勢，台灣大也已朝最遲將在2040年達成「RE100」目標的方向努力。因應5G發展現況，今年也送審通過更具野心及挑戰的SBT (科學基礎減碳目標)，預計在2030年範疇一和範疇二碳排放量較2019年減少30%，範疇三排放量較2019年減少15%，全力節能減碳。

在「循環經濟」面，台灣大已於2019年攜手14大供應商發表《循環經濟宣言》，2020年更首度發表與電信業息息相關的「廢棄光纖電纜」循環創生實驗成果，盼倡議推動國內法規修改，讓廢光纜可以化身為具有經濟價值的建材箍筋、牆磚。

此外，台灣大也積極推動「數位包容」，除了連續多年舉辦「Coding FUN偏鄉玩程式」活動，將程式語言、科技應用以營隊及遊戲的方式，教導偏遠地區學童，今年更推出機器學習線上遊戲平台 (PAIA)，讓所有人可以跨時間地域使用，增加擁有數位學習的機會與權利。今年4月台灣大也正式啟動「Tech The Dreamers科技夢想+」，延續「用科技擁抱愛」的精神，以科技創生的概念，由台灣大雙向媒合有公益價值主張的NPO、社會企業及具有科技應用能力的新創團隊，以數位科技的力量促進數位包容及社會共融。

踏入萬物聯網的世代，台灣大表示，更「數位信任與責任」下的「資安及隱私」，不僅已於2020年將「個資及資訊安全委員會」督導層級提高至獨董，也特別網羅資安專才，全面維護用戶資訊安全及隱私的權益。

「數位新使命」行動開放所有組織參與，所有加入的成員必須公開保證遵守這項倡議行動的四個共同承諾，包括為發展這項行動之架構做出貢獻、參與架構公開評估流程、並與其他單位合作，協助發展並實現其抱負、將ICT產業的正向影響極大化，致力達成巴黎氣候協定及聯合國永續發展目標 (SDGs)。台灣大哥大與GeSI即刻起正式邀請台灣各界領袖加入「數位新使命」行動，共同思考企業如何運用數位科技與創新來打造更好的永續未來。