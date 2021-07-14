NAND Flash Q3報價續揚 合約價再漲5~10%

根據TrendForce研究顯示，儘管記憶卡、隨身碟等產品因印度疫情嚴峻導致需求較弱，但受惠於傳統消費旺季以及資料中心加強採購力道，主要應用端需求表現強勁，使整體sufficiency ratio進一步下降。而各供應商則在連續數季的備貨需求之下，目前庫存維持穩健，但供給端NAND Flash控制器供應缺口仍在，故TrendForce預期，第3季NAND Flash整體合約價將小幅上漲，季增5~10%。

以client SSD來說，由於現下筆電市場的需求仍高，故各品牌廠仍積極將生產極大化，加上Intel新平台Ice Lake將進一步推升SSD搭載率。此外，因原廠SSD controller IC產能緊缺，刺激平均容量向上攀升，皆是拉抬第3季client SSD需求的關鍵因素。

另外，受惠於伺服器出貨比例回升，同步帶動enterprise SSD採購容量攀升，NAND Flash供應將因此更吃緊；原廠議價態度轉為強硬，且無降價空間。不過，隨著各家原廠在第二季積極推出高層次SSD產品搶占市場，供應主力更加速轉向128L製程，在高層次產能逐步擴大的情況下，勢必會壓抑合約價的漲幅。因此，TrendForce預估，第3季client SSD合約價較上季收斂，漲幅約3~8%。

以enterprise SSD來說，資料中心端結束近三季的庫存去化後，於今年第二季逐漸回溫並開始備貨，加上陸續開出的政府機構及中小企業的標案需求，伺服器採購量逐季增加；此外，TrendForce亦觀察到SSD採購容量隨著Intel新平台Ice Lake放量而提升。

然而，受限於零組件供應吃緊，以及原廠NAND Flash庫存僅有4~5周，伺服器出貨動能攀升將使enterprise SSD第三季報價連兩季走揚。值得注意的是，由於三星自製零件的比例較高，供給因此較具彈性的優勢，故將在本季掌握較高的議價主導權。其中，又以PCIe 4/8TB合約價為所有NAND Flash產品別中漲幅最為明顯一項，預估均價將調漲15%。

以UFS來說，受到近期東南亞疫情擴大影響，以該區域為生產及銷售主力的智慧型手機品牌廠如OPPO、Vivo、小米（Xiaomi）等均下調全年生產目標。然隨著蘋果推出新機在即，受惠於蘋果備貨生產期，以及預期下半年消費旺季將至的加持，整體終端需求仍舊有撐。

供應商方面目前已將較多的注意力轉往資料中心與企業級客戶，在enterprise SSD需求表現續強的狀況下，供應商庫存仍維持低檔，再加上NAND Flash控制器供給緊缺並未緩解，因此，預估報價會維持在0~5%的區間。