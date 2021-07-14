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廣達旗下公司攜Radysis等 推5G vRAN方案

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

廣達（2382）旗下全球資料中心解決方案提供者雲達科技，今（14）日表示，與長期合作夥伴英特爾及 Radisys合作開發的OmniRAN 虛擬無線接入網（vRAN）解決方案，以Intel FlexRAN雲端無線電接入VNF參考架構，搭配Radisys Connect 5G RAN為4G、5G和物聯網設計的分散式無線接入網軟體架構，在雲達全新EGX63IS-1U伺服器上打造雲端原生vRAN，充分利用第三代Intel Xeon可擴充處理器平台。

「雲達科技跟夥伴維持密切合作，為的就是確保顧客能永遠保持領先」，雲達科技總經理楊麒令表示，雲達全新vRAN解決方案整合英特爾與Radisys的頂尖技術，優化資源利用，並提供軟體定義管理及協調，提升成本效率及營運效能。

隨著許多電信營運商開始尋求以分散式開放參考架構解決方案來加速5G網路部署，OmniRAN應運而生，以開放無線接入網（ORAN）為基礎，降低部署基礎設施的門檻並提高整體價值。OmniRAN已有多個智慧製造使用案例，包括用於安全管控的虛擬圍籬、用於品質管控的高解析度串流、提高維修效率的AR護目鏡、以及可運送設備的自動導引車等。OmniRAN除了能提供更廣的覆蓋範圍和更高的機動性，也具備集中式管理、高擴展性及部署彈性，提高成本效益。

「這項由英特爾、雲達科技與Radisys合作的解決方案展示對推廣5G非常重要」，Cristina Rodriguez，英特爾公司無線接入網路事業部總經理表示，「英特爾藉由定義FlexRAN參考架構以及與Intel Network Builders合作，拓展技術產品線及相關生態圈，為全球服務營運商提供高互通性、高性能、低營運成本的解決方案」。

英特爾 5G 4G

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