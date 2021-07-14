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宅在家資安需求增 安碁資訊營運續成長

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

宏碁集團投資、專業資安服務廠安碁資訊（6690）今（14) 日舉辦股東會，安碁資訊總經理吳乙南表示，上半年營收累計年增10.8%，今年營運可望正成長。

吳乙南指出，在台灣三級警戒之後，許多案量會延後，不過客戶還是照年度預算去編列，因此目前來看，第三季、第四季案量將會暴增，由於資安檢診需要人力密集，整個服務量能人力是蠻大的考驗。

他也表示，光四月一週就接到十幾個需要分析的案子，很多企業包含中小企業都有被駭客入侵，我們正幫客戶慢慢消化。正是因為在公司是相對比較安全的網路環境，居家上班會讓駭客有更多攻擊點的機會。

吳乙南表示，今年公司已增加12%的人力，下半年人力還會繼續擴增，預計整體而言，今年人力將會成長15%。

安碁資訊金融客戶今年持續增加、製造業也在增加，吳乙南指出，發現製造業也開始需要像我們這樣的廠商幫忙，今年製造業將會是成長比較大的部分。安碁資訊也在今年上半年陸續取得台北市政府與財稅中心的標案，目前客戶續約率高達八成。

海外業務方面，吳乙南表示，海外部分有增加印尼的夥伴，東南亞市場是有機會，今年東南亞市場營收貢獻可望比去年成長。

下半年安碁資訊計畫成立教育訓練子公司，針對國內資安專業人才嚴重不足的問題，希望透過成立教育單位，對平衡整體產業的基本供需有所助益。

今年安碁資訊營收比重中，製造業10-15%、金融業約20%、政府標案約60%。安碁資訊6月營收0.91億元，創下今年最佳表現，主要係因專案認列較多。該公司第二季合併營收2.05億元，季增近14%，創下掛牌以來的次高表現。

營收 製造業 東南亞

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