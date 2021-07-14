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富人忙抗通膨 郭台銘鄰居砸7.8億買2戶冠德信義

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
冠德信義 記者游智文／攝影
冠德信義 記者游智文／攝影

實價揭露，信義計畫區指標豪宅「冠德信義」，15樓戶今年5月一口氣成交兩戶，總計7.86億元，每坪單價200萬元，含車位總坪數約483坪，由和郭台銘同住「信義富邦」的科技公司許姓董座夫妻買下，各持一戶。

其中一戶總價約4.3億元，為今年豪宅交易總價第三高。

台灣房屋集團趨勢中心統計，今年單價200萬俱樂部豪宅交易，至目前共16筆，單價最高為信義首席公館，每坪267~270萬元，共4筆；「西華富邦」也有4筆、「琢白」3筆、「潤泰敦峰」2筆、「松濤苑」1筆，另2筆即為此次交易的冠德信義。

台灣房屋信義101特許加盟店店長向秦毅表示，冠德信義位處共有3棟樓，採一層一戶規劃，總戶數共41戶。社區旁有松德及安康公園，面對興雅國中及博愛國小，高樓層遠挑陽明山景觀，窗景開闊、隱密性高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義計畫區有不少電子業、科技業企業老闆入住，環境佳，機能好，加上精華地段土地稀有，因此不少人會基於對抗通膨進行資產配置，或幫下一代置產，加購鄰近屋齡較新豪宅，兼顧資產保值以及自用。

她表示，今年高端市場買氣持續熱絡，今年1~5月北市單價破200萬元的豪宅，就有16筆，對照去年同期，僅有7筆，交易量大增逾一倍，且價格與交易量有成長趨勢，主要是通膨隱憂浮現，高端資產族擔心錢會越來越薄，因此紛紛將資金投入不動產，作為避風港。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

豪宅 通膨

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