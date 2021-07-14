富人忙抗通膨 郭台銘鄰居砸7.8億買2戶冠德信義

實價揭露，信義計畫區指標豪宅「冠德信義」，15樓戶今年5月一口氣成交兩戶，總計7.86億元，每坪單價200萬元，含車位總坪數約483坪，由和郭台銘同住「信義富邦」的科技公司許姓董座夫妻買下，各持一戶。

其中一戶總價約4.3億元，為今年豪宅交易總價第三高。

台灣房屋集團趨勢中心統計，今年單價200萬俱樂部豪宅交易，至目前共16筆，單價最高為信義首席公館，每坪267~270萬元，共4筆；「西華富邦」也有4筆、「琢白」3筆、「潤泰敦峰」2筆、「松濤苑」1筆，另2筆即為此次交易的冠德信義。

台灣房屋信義101特許加盟店店長向秦毅表示，冠德信義位處共有3棟樓，採一層一戶規劃，總戶數共41戶。社區旁有松德及安康公園，面對興雅國中及博愛國小，高樓層遠挑陽明山景觀，窗景開闊、隱密性高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，信義計畫區有不少電子業、科技業企業老闆入住，環境佳，機能好，加上精華地段土地稀有，因此不少人會基於對抗通膨進行資產配置，或幫下一代置產，加購鄰近屋齡較新豪宅，兼顧資產保值以及自用。