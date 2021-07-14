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車輛中心線上課程 帶您跟上智慧車電趨勢

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

電動化與智慧化為車輛領域近年最熱門的趨勢之一，車輛中心精選「電動車用電池包與電池管理系統設計」、「OBD-II車上診斷系統原理、應用與系統開發實務」及「先進車輛智慧感知與控制決策系統開發與應用技術」等三門課程，講師群擁有豐富的授課經驗，課程設計貼近產業職能發展，提供兼具「廣度」及「深度」的技能課程，提升您的專業技術能力，符合車輛領域跨領域人才之需求。

車輛中心承接的「經濟部工業局智慧電子人才應用發展推動計畫」課程，主要為政府為配合智慧電子產業發展趨勢及需求，投入資源推動相關專業人才培訓，參訓人員最高可獲政府補助7成學費。

車輛中心表示，疫情期間，現已全面調整為線上遠距上課，讓想進修的專業技術人才，在疫情嚴峻期間不受場域限制，車輛中心有別於預錄教學模式，課程安排採即時同步教學，能與專業講師群互動討論，學習效果加倍。

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