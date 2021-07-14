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鴻海與SES合作 共同開發高能量密度之車用電池

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）今（14）日表示，將參與SES(Solid Energy Systems)鋰金屬高能量密度電池公司PIPE增資案，透過核心技術以及資金股權的合作，發展次世代電池，此投資亦符合集團佈局電動車關鍵技術策略。進一步投資訊息，將待相關程序確定後，依規定發布。

藉由雙方合作，鴻海將與SES在次世代電池合作，共同開發高能量密度之車用電池。鴻海將有機會與一線車廠同步推出長里程數之電動車。

目前和SES簽訂共同開發協議的車廠，包括通用（4730）、本田、現代、BMW、上汽等。

SES 成立於 2012 年，是一家由麻省理工學院獨立出來的企業，目前在美國和中國大陸兩地經營電池原型生產廠。 該公司通過成熟高效的鋰離子電池成產工藝，為混合鋰金屬電池提供了卓越的能量密度。 該公司生產的混合鋰金屬電池將為下一代長續航、經濟型新能源汽車提供能源保障。

SES的鋰金屬混合電池與眾不同地採用了高能量密度鋰金屬陽極、保護性陽極塗層、具有專利的高濃度鋰鹽電解質和人工智慧（AI）安全演演算法保障，使得這類電池比理論上的全固態鋰金屬電池具有更出色的的性能和製造效率。

2021年5月，SES與現代汽車和起亞簽署了聯合開發協定，為現代的電動汽車開發"A-Sample"鋰金屬電池。 在此之前的2021 年 3 月，SES亦宣佈與通用汽車公司（自 2015 年以來一直是 SES 的支援者）達成聯合開發協定，在馬薩諸塞州波士頓一處新的預生產基地製造高性能的"A-Sample"鋰金屬電動汽車電池。

鴻海

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