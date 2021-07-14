鴻海投資美電池公司 有望與一線車廠推長里程數電動車
鴻海（2317）今（14）日表示，將參與SES(Solid Energy Systems)鋰金屬高能量密度電池公司PIPE增資案，透過核心技術以及資金股權的合作，發展次世代電池。藉由雙方合作，鴻海將與SES在次世代電池合作，共同開發高能量密度之車用電池，鴻海將有機會與一線車廠同步推出長里程數之電動車。目前和SES簽訂共同開發協議的車廠，包括通用（4730）、本田、現代、BMW、上汽等。
鴻海也表示，進一步投資訊息，將待相關程序確定後，依規定發布。
SES成立於2012年，主要營運據點在波士頓，由麻省理工學院獨立出來的企業，SES擁有高能量密度的電池產品與大規模高效率的電池生產能力。該公司將通過此次交易，成為全球第一家上市交易的混合鋰金屬電池供應商。
SES目前在美國和中國兩地經營電池原型生產廠。該公司通過成熟高效的鋰離子電池成產工藝，為混合鋰金屬電池提供了卓越的能量密度。該公司生產的混合鋰金屬電池將為下一代長續航、經濟型新能源汽車提供能源保障。
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