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中砂Q2業績攀峰 Q3業務三箭齊發

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

半導體再生晶圓廠中砂（1560）第2季業績攀峰，法人估計，該公司上半年每股純益應在2元以上，第3季有三大業務齊發，業績持續看增，可望呈現連續四季度業績增長態勢。

中砂首季每股純益為1.05元，其中包含稅額抵減的效益，第2季業績為14.87億元，創單季歷史新高，累計上半年合併營收為29.52億元，年增16.4％，也是歷年同期新高。

中砂的再生晶圓業務，占其業績比重約超過四成，目前月產能約27萬片，處於滿載運轉狀態，第2季時表現受到運費等因素拖累，不過第3季已規劃漲價以反映成本，市場傳出的報價漲幅介於5％至10％之間。

至於鑽石碟業務方面，占中砂業績比重約三成多，產品毛利率是三大業務中最高者，正持續擴產，以因應客戶需求，估計到年底時，相關產能將可比去年增加兩成。

另外，中砂在傳統砂輪業務，受惠於製造業景氣回溫，今年相關部門獲利頗豐，明顯優於去年同期的虧損狀態，從第2季也開始滿載運轉，下半年表現有機會與上半年持平到小幅增溫。

晶圓廠 半導體

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