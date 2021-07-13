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台達電法說會30日登場 下半年展望成焦點

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
台達電。圖／業者提供
台達電。圖／業者提供

電源大廠台達電（2308） 今（13）日公告將在7月30日舉辦線上法說會，屆時半年報表現、下半年看法將是法說會上焦點。

台達電6月營收為262.05 億元，月增0.3%、年增10%；第二季營收為787.7億元，季增8.7%、年增11.4%，寫歷史單季新高；上半年營收1512.55億元，年增19.7%，也是歷年同期最佳，更為近15年新高。

展望今年，法人認為，電源相關產品以及被動元件都將持續成長，工業自動化亦將維持動能，且電動車(EV)趨勢的加持下，台達電今年營收、獲利表現有機會再度向上。

上次法說會上，市場擔心客戶重複下單問題，當時執行長鄭平表示，這問題一定會有，但現在出貨都很緊急、出貨時間都很短，大家缺料沒法交，「盡我們力量去追料、既有訂單會按時出貨」。他也說明，重複下單問題到第三季、第四季會顯現，這部分會緊密觀察。因此在這次法說會上，重複下單的問題也將是法人關心議題。

台達電 法說會 營收

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