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宏捷科開展新局 搶攻第三代半導體商機

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

砷化鎵大廠宏捷科（8086）今（13）日召開股東會，承認去年財報以及配息政策。宏捷科指出，公司已攜手中美晶集團旗下環球晶，全力搶攻第三代半導體商機，對未來營運充滿信心。

宏捷科去年每股純益3.75元，優於前年每股純益2.54元，通過配發現金股利2.8元，每股配息為近五年新高。宏捷科表示，去年雖受新冠肺炎因素影響，致使智慧手機市場衰退，客戶備貨也相對保守，但公司營收仍逆勢成長，主因來自客戶分散以及新產品效益彰顯。

宏捷科進一步指出，疫情因素下，居家上班推升WiFi 6通訊需求激增，進而帶動公司相關PA產品大幅成長，而次世代WiFi 6E晶片也將今年完成驗證，屆時將量產出貨，持續挹注公司業績走升。

至於第三代半導體方面，宏捷科日前引入中美晶（5483）集團入股，目前雙方已針對氮化鎵（GaN）積極展開合作，並且進行上下游策略結盟，由環球晶（6488）提供原料，宏捷科負責生產。

至於產能方面，宏捷科未來三年將以每年5,000片持續擴充產能，今年年底達2萬片以上，明年、後年則將分別達2.5萬片與3萬片，並且積極運用去年辦理私募取得的資金，自今年第2季起到2023年第3季之間，每季投入約3億元擴產。

宏捷科今年6月營收達3.96億元，月增4.6%、年增39.4%，創69個月新高，第2季營收達11.5億元，季增7.9%、年增36.8%，為歷史次高，累計上半年營收達22.15億元、年增33.9%。

宏捷科 營收

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