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普萊德前進ISC Wet 2021 秀安防監控網路基礎建設

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

網通品牌普萊德科技（6263）將參展美洲最大規模的安全科技展ISC West 2021 (展期: 7月19日至7月21日)，線上展示最新超高速網路傳輸技術、安全監控、資訊基礎建設的創新設備和解決方案，產品線橫跨商規和工規等級，效率化提昇各式智慧聯網、智慧交通、AI應用之安全監控管理效能。

ISC West 2021是美洲最大規模的安全科技展，展期自7月19日至7月21日。

普萊德表示，專為保障安防監控系統的穩定傳輸而設計，將展出高階工業級第三層Ring網管交換器系列、第三層網管95瓦802.3bt PoE++交換器系列，提供10G光纖傳輸、高功率乙太網路供電和國際標準ERPS備援，確保高頻寬監控影像與數據傳輸不間斷。

此外，普萊德表示，全球首款彩色觸控扁平式802.3bt PoE++交換器，具備友善人性化的即時網路管理，可自動尋找符合ONVIF標準之網路攝影機，精準掌握攝影機位置及其即時監控影像畫面，創新的功能設計大幅提升安全監控管理效率。

因應特殊需求，普萊德表示，將展示EN50155防震網管交換器系列，搭載M12防水傳輸埠和Bypass Replay功能，利於鐵道路系統、車輛行進間或工業物聯網常見的震動環境，提供受電設備例如監控攝影機或無線AP穩固可靠的通訊傳輸和網路電力，系列產品並提供Cybersecurity保護資訊安全。

同時，普萊德指出，將發表5G和Wi-Fi 6無線網路解決方案，促進室內外既有4G網路無縫升級5G超高速網路，尤其，針對戶外移動式通訊，普萊德將展示新一代5G NR網路設備，包括工業級5G NR IoT閘道器和VPN路由器系列，兼具高效能網路傳輸負載與嚴密資安防禦，實現智慧交通、工業自動化或任何嚴苛環境高度穩定且安全的監控系統網路基礎建設。

普萊德表示，為利效率化管理大量安全監控設備，普萊德智慧化中央網管平台、CloudViewer網路雲端化管理App以及再生能源供電網管解決方案幫助系統管理員遠端即時監測和控管各項網路設備的狀態及運作資訊，不論企業網路、工業網路、甚至戶外偏遠地區，安防監控網路皆能有效率地集中管理，保障環境和人員安全。

普萊德 5G

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