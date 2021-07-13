愛立信：2021年底5G用戶數將超過5億 台灣是前段班

國際電信設備公司愛立信公布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，預估2021年底5G行動用戶將超過5億，以每天新增100用戶速度成長。總經理藍尚立指出，自去年推出5G商用網路以來，根據NCC公布官方數據指出，台灣整體5G用戶已經超過270萬，滲透率超過11%。台灣的5G普及率相較於其他更早推出5G的國家進展更快，顯示台灣的5G發展速度居於全球前段班

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，隨著中國、美國和韓國等先行市場皆加速推出5G並擴展覆蓋範圍，顯示已邁向5G的下一階段。現在正是透過進階應用案例實現5G承諾的時候，企業和社會各界也正在準備迎接後疫情時代的新常態，而5G推動的數位化將在其中發揮關鍵作用。

全球各地正處於面對新冠疫情的不同階段，考驗各產業應對變化的韌性，也凸顯網路連結的重要角色。愛立信認為，5G可望成為史上普及速度最快的行動通訊技術，其用戶數平均以每天約一百萬人的速度成長，中國、北美和海灣阿拉伯國家合作理事會（GCC）等市場在5G用戶數上遙遙領先，歐洲則起步緩慢。

藍尚立表示，全球5G發展正在加速，而台灣在這波行動科技的浪潮中處於領先位置。自去年推出5G商用網路以來，官方數據指出台灣整體5G用戶已經超過270萬，滲透率超過11%。

藍尚立認為台灣的5G普及率相較於其他更早推出5G的國家進展更快，顯示台灣的5G發展速度居於全球前段班。這或可歸功於電信營運商與政府部門對於高品質5G網路的超前部署，而透過各種第三方的行動網路表現調查，我們也發現台灣的5G網路品質，從速度到使用者體驗，在區域評比中皆居於領導地位。

雖然與台灣4G上路一年用戶普及率相比，5G相對落後，但台灣愛立信認為，時空背景不同，台灣4G推出相對全球晚，當時網路跟終端手機都相對成熟。

愛立信近年也在全球攜手各界合作夥伴發展5G生態系，台灣合作夥伴也從7個增加為九個，包含凌陽、友訊、四零四等，更與鴻海集團在匈牙利一起建置智慧工廠，希望有更多夥伴加入愛立信5G生態系，不僅掌握台灣市場機會，也可望前進全球市場。

愛立信表示，2021 年第1季，持有5G功能裝置的5G用戶數增加了7,000萬，預計到2021年底將達到5.8億，5G將成為普及速度最快的行動通訊技術。截至目前全球已有160多家電信商推出5G服務，愛立信預估，2026年底前，5G用戶預計將達35億，全球將有六成人口使用5G。

愛立信分析，5G用戶預計將比4G提前兩年突破10億用戶這一重大里程碑，主要原因包括與4G相比，中國更早投入部署5G，並且有數家供應商更即時地推動5G終端裝置上市，且其價格持續下降，目前已有超過300多款5G智慧手機發佈或投入商用。

愛立信表示，然而，各地區的5G普及速度大不相同。歐洲市場由於起步較晚，其5G部署速度仍將遠遠落後於中國、美國、韓國、日本和海灣阿拉伯國家合作理事會（簡稱海合會，Gulf Cooperation Council）成員國市場。

愛立信表示，2026年，東北亞地區將擁有全球最多5G用戶數，估計高達14億；而北美和海合會成員國預計成為5G用戶滲透率最高的地區，分別占據該地區行動用戶總數的84%和73%。

愛立信也預估，智慧型手機與影音內容推動行動數據流量成長 全球行動數據總流量（不包括無線固網接入服務，即FWA產生的流量）持續成長，在2020年底已超過每月49EB（1個EB等於10億個GB），預計到2026年成長近5倍，達到每月237EB。

愛立信表示，智慧型手機是推動此一趨勢的主力，95%的行動數據流量來自通過智慧型手機傳輸，其資料使用量已創新高。目前，全球智慧型手機的月平均流量已達10GB以上，預計到2026年底將達到35GB。

另一方面，愛立信表示，新冠疫情正在加速數位轉型，也提升了人們對可靠、高速的行動寬頻網路的需求。根據愛立信最新報告，在已推出5G的電信營運商（CSP）中，有近90%也推出了無線固網接入（FWA）服務（4G和/或5G），即使在光纖普及率較高的市場也不例外，以因應日益增加的FWA流量。愛立信預測，到2026年FWA流量將增長7倍，達到64EB。

而大規模物聯網逐漸興起，愛立信預計，2021年大規模物聯網技術（Massive IoT，包括NB-IoT和Cat-M）連接數有望成長近80%，達到近3.3億。到2026年，這些技術預計將占所有行動物聯網的46%。