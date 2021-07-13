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京元電提高今年度資本支出達160億元 年增近九成

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

封測大廠京元電（2449）今（13）日公告，經董事會決議，通過今年資本支出由新台幣69.89億元（加計子公司為93.79億元）提高至新台幣115億元（加計子公司為160億元），主要目的是配合營運需要以備產能擴充需求。

京元電去年台灣及大陸的資本支出合計達85億元，同年年底時，董事會通過2021年資本支出計畫，合計為93.79億元，不過在在市場測試產能需求只增不減之下，京元電今日通過提高今年度資本支出達160億元，和去年相比增幅達近九成，顯見客戶端需求強勁無虞。

京元電表示，資金來源以自有資金及融資為主，具體目的是配合營運需要以備產能擴充需求，強調前述各項資本支出預算的執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定之。

京元電 新台幣

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