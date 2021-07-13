集邦：旺季需求增溫 Q3記憶體價格小幅上漲3~8%

根據TrendForce最新調查顯示，由於第3季屬各終端產品的生產旺季，有助於DRAM的Sufficiency Ratio進一步降低。然而，由於買方在今年上半年對各電子元件的購買量大增，導致整體DRAM庫存水位偏高，預估第3季DRAM合約價漲幅將因此由上季的18~23%，收斂至3~8%。

展望第4季，TrendForce認為，由於DRAM供給將持續上升，預估價格漲幅會更進一步收斂，或將造成價格上漲的壓力。

PC DRAM方面，從需求面來看，宅經濟效應使筆電需求持續暢旺，儘管長短料問題仍在，但近期廠商仍積極將生產極大化，然而，由於目前品牌廠的PC DRAM庫存仍在8~10周高水位，故買方的採購策略將因此更為謹慎。

從供給面來看，受Server DRAM需求持續增溫影響，PC DRAM產能仍受排擠，故原廠對PC DRAM的漲價態度明確，預期第3季供需兩方的議價難度與時間將會提升，大約至7月底才會完成合約價議定。不過，目前能夠確定的是供需兩方彼此對價格續漲有一定的共識，預估3季合約價將季增3~8%。

Server DRAM方面，從需求面來看，儘管伺服器整機出貨微幅成長，然買方對於Server DRAM的備貨動能已不如上季積極，目前北美及中國雲端服務供應商庫存約在8周以上，採購力道將配合市場需求而逐季收斂；部分Tier 2客戶因先前未備足庫存，因此第3季將持續拉貨，有利價格走揚。

從供給面來看，三大原廠受限於Server DRAM庫存水位偏低，故期望能透過逐季漲價的方式以維持獲利。值得注意的是，受到智慧手機DRAM需求下修影響，反倒使伺服器業者獲得較佳議價空間，因此，TrendForce認為，在買賣雙方未達成共識下，議價時間將會拉長，預估第3季合約價季漲幅落在5~10%。

Mobile DRAM方面，從需求面來看，受到東南亞疫情持續升溫影響，以該區域銷售及生產為主的智慧型手機品牌廠自第2季開始調降生產目標，導致部分品牌廠Mobile DRAM庫存水位升高。

再加上因品牌生產目標過度膨脹，在晶圓代工產能供給吃緊的情況下，零組件長短料狀況更為明顯，故品牌將放緩備貨步調以調節庫存壓力。

從供給面來看，智慧型手機市場自去年第4季開始一直維持強勁需求，故三大原廠對於該市場的供給滿足率也始終優於其他應用，隨著其他終端應用需求轉強，加上獲利表現優於Mobile DRAM，促使三大原廠陸續調配生產以平衡整體市場的供需表現，mobile DRAM的供給也將因此逐步縮小。

值得注意的是，作為DRAM原廠龍頭的三星，在價格上主張縮小各類產品的獲利差異，加上該公司於上半年度的Mobile DRAM漲幅不及美光（Micron），因此，在第3季Mobile DRAM需求轉弱的氛圍下，三星的漲幅也會比美系廠來的明顯。預估第3季Mobile DRAM漲幅將進一步擴大至5~15%，而該季與市況背離的價格走向可能導致需求進一步下修，出現有價無市的情形。

Graphics DRAM方面，從需求面來看，先前乙太幣在價格高點時吸引大批玩家採用舊顯示卡挖礦，然近期隨著該虛擬貨幣價格走弱，間接衝擊搭載GDDR5的顯卡需求，不過主要影響現貨市場居多。

合約市場方面，現階段該領域有九成以上的應用都已轉換至GDDR6，在新顯示卡皆搭載GDDR6且需求動能不墜的情況下，該產品仍舊相當吃緊；此外，目前顯示卡製造商及遊戲機商仍搶占原廠大部分GDDR6貨源，也進一步排擠中小型OEM、ODM的Graphics DRAM需求。

從供給面來看，儘管三大原廠目前GDDR6生產量占整體Graphics DRAM已超過90%，但在目前終端需求都同步轉移至GDDR6，需求仍明顯大過供給，且第3季在Server DRAM訂單陸續回溫的情形下，原廠仍將優先滿足該主流市場，因此預估第3季合約價將上漲8~13%。

Consumer DRAM部分，從需求面來看，目前整體消費性市場以及網通產品的需求仍維持穩健，加上中國在後疫情時代加速5G基礎建設和Wi-Fi 6的轉換，使整體Consumer DRAM拉貨動能持續強勁。

從供給面來看，隨著Consumer DRAM市況好轉，儘管三大原廠今年有減緩將成熟的DDR3轉向CMOS Image Sensor或其他邏輯IC產品的速度，但若以中長期來看，淘汰25/20奈米舊制程，而持續轉往更先進的1Z及1alpha奈米仍是大勢所趨。

因此，在DDR3供給逐漸下滑，而需求仍相對強勁的情況下，預計第3季DDR3的價格漲幅將達8~13%；DDR4則大致隨主流PC及Server DRAM小幅上揚3~8%。