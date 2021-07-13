旺季效應需求增溫 Q3記憶體價格小幅上漲3~8%

根據TrendForce（集邦科技）最新調查顯示，由於第三季屬各終端產品的生產旺季，將使得DRAM供給充足的情況降低，但由於買方在今年上半年對各電子元件的購買量大增，導致整體DRAM庫存水位偏高，預估第三季DRAM合約價漲幅將因此由上季的18~23%，收斂至3~8%。展望第四季，TrendForce認為，由於DRAM供給將持續上升，預估價格漲幅會更進一步收斂，或將造成價格上漲的壓力。

TrendForce表示，從需求面來看，宅經濟效應使筆電需求持續暢旺，儘管長短料問題仍在，但近期廠商仍積極將生產極大化，然而，由於目前品牌廠的PC DRAM庫存仍在8~10周高水位，因此買方的採購策略將因此更為謹慎。從供給面來看，受server DRAM需求持續增溫影響，PC DRAM產能仍受排擠，故原廠對PC DRAM的漲價態度明確，預期第三季供需兩方的議價難度與時間將會提升，大約至七月底才會完成合約價議定。不過，目前能夠確定的是供需兩方彼此對價格續漲有一定的共識，預估三季合約價將季增3~8%。

從需求面來看，儘管伺服器整機出貨有微幅成長，然買方對於server DRAM的備貨動能已不如上季積極，目前北美及中國雲端服務供應商庫存約在8周以上，採購力道將配合市場需求而逐季收斂；部分Tier 2客戶因先前未備足庫存，因此第三季將持續拉貨，有利價格走揚。

另外，從供給面來看，三大原廠受限於server DRAM庫存水位偏低，故期望能透過逐季漲價的方式以維持獲利。值得注意的是，受到智慧手機DRAM需求下修影響，反倒使伺服器業者獲得較佳議價空間，因此，TrendForce認為，在買賣雙方未達成共識的情況下，議價時間將會拉長，預估第三季合約價季漲幅落在5~10%區間的可能性較大。