宏碁電競桌機5月在德國大幅成長 暢銷機種排行第一

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）電競桌機五月份在德國大幅成長，較去年同期相比以69.2%成長率領先業界，成為市場成長冠軍。Predator Orion 3000更搶下電競桌機暢銷機種排行榜第一名，展現強勁動能。

宏碁電競桌機德國表現亮眼，旗下Predator電競品牌搶打Predator Orion 3000機種攻下熱銷排行榜冠軍，獨家FrostBlade™ 冷卻系統能高速旋轉保持降溫，同時維持低噪音不影響遊戲體驗；除此之外，採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾。Predator為玩家精心設計的效能及配置，滿足追求頂尖設備的菁英玩家，強勁的銷售更凸顯在德國電競品牌的地位。