精成科股東會議案全數通過 看好Q3旺季但關注缺料

華新（1605）集團理財科事業群的PCB暨EMS廠商精成科（6191）今日召開股東常會，今天的股東會因董事長焦佑衡另有出國行程並由董事朱有義代為主持，歷時約一小時股東會結束，所有議案包含減資8%等全數通過。

展望未來，精成科提到，看好第3季傳統旺季表現，相關看法不變，但仍持續關注缺料問題對拉貨的可能影響，另外公司多項研發計畫持續進行包含PCB 事業部研發重點項目之一的對應英特爾平台升級及與 5G 晶片結合的可能性， 對中損耗/低損耗/超低損耗材料進行開發試用以及高階NB所需HDI板等。

另外精成科EMS 事業部也持續深耕新轉型領域，在汽車電子及電動工具機領域已有佳績。

精成科表示，快速因應美中貿易戰產地轉移效應，開發馬來⻄亞兩個廠區，其中在配合當地政策防疫，檳城廠日前已獲官方核可人力降載至80%復工，另外怡保廠則正常營運。