三星生意上門了！5奈米製程新增一家客戶

國外知名爆料人Jon Prosser曝光Google新款手機Pixel 6系列的部分規格，將搭載Google採用三星5奈米製程研發的晶片，取代之前使用的高通（Qualcomm）處理器。

Google自行研發手機晶片的消息傳言已久，若這次順利隨著新機量產上市，將是繼蘋果（Apple）、三星（Samsung）、華為、小米等品牌廠後，再度採用自家手機晶片的手機品牌廠。

Google早已傳出要投入研發自家手機晶片，從外電消息來看，Google Pixel 6一度還傳出要改用三星手機晶片，這次則是盛傳會使用的Google代號為「Whitechapel」的自研首款手機晶片。

據國外知名爆料人Jon Prosser曝光Google新款手機Pixel 6系的規格，這款新機使用的處理器將採用三星5奈米製程打造，是由Google與三星半導體部門聯合開發，效能高通高階款S870不相上下。

外電報導指出，Google Pixel 6系列將有兩款，其中，代號「Oriel」的Google Pixel 6，具備6.4吋AMOLED螢幕、5000萬畫素廣角+1200萬超廣角雙鏡頭。

另一款代號為「Raven」的Pixel 6 Pro（或是Pixel 6 XL），具備6.71 吋OLED螢幕，5000萬廣角+4800萬望遠+1200萬超廣角。上述兩款新機都是運行Android 12作業系統。