最狂財測來了！滙豐：台積電Q3營收將大增20%

台積電（2330）15日召開法說會，繼高盛、花旗等陸續釋出第3季展望，滙豐證券13日出具報告指出，台積電第3季的財測可能超出預期！市場預期本季營收季增11%，每股純益（EPS）6.05元，滙豐預估季增可達20%，EPS挑戰6.5元，全年EPS也將受惠下半年強勁成長，提升到23元新高；滙豐重申「買進」台積電股票，迎接可能出現驚喜的法說會行情。

滙豐表示，台積電第2季營收達到財測高標，因此財報結果應符合預期，其預測單季毛利率51.3%，略低於第1季的52.4%，主要是5奈米放量影響，但受惠產能利用率提升，仍可達到台積電財測49.5%-51.5%的高標。

滙豐進一步表示，台積電第3季財測有望釋出優於預期的展望，拜蘋果拉貨iPhone 13，本季5奈米放量的速度可望高於預期，使本季營收較第2季大增20%、挑戰4,460億元，超出市場平均預測的11%。滙豐此一預測，也隱含看好今年iPhone 13買氣，日前該券商已特別發布卡位蘋概股的喊進報告。

此外，滙豐也預期，台積電本季毛利率獲得提升，雖然和第2季只差一季，但台積電5奈米的生產流程應有更多改善，支持本季毛利率提高到52.5%，推算每股純益可達6.52元。

滙豐指出，部分投資人擔心，年底到明年初半導體庫存有調整風險，但台積電的製程技術領先，客戶需求強勁，特別是第4季iPhone 13仍處銷售旺季，還有聯發科（2454）SDM8450晶片等重要訂單導入，推動台積電4／5奈米的生產需求；第4季營收預估持平第3季高峰，使全年營收提升到1.62兆元，EPS挑戰23.6元。

目前市場預期，台積電今年EPS約22-23元，滙豐財測更樂觀，對今年總營收的增幅預期則介於18-20%。

滙豐最後補充，台積電2022-2023年因資本支出大增，折舊可能大幅成長23%、26%，但在台積電握有較大的議價能力及訂單塞滿產能，毛利率可望持穩50%之上，重申可長期布局台積電，目標價720元。