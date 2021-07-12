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真好玩6月營收1.29億元 年增82.4%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

興櫃遊戲廠真好玩（8491）6月合併營收達1.29億元，年增82.4%、月減6.7%。真好玩表示，上月18日正式推出IP手遊新作《異能學園：Soulworker》，上市後受到玩家熱烈支持，首周搶占雙平台免費遊戲排行榜冠軍，表現亮眼，有效挹注上月營收。

真好玩董事長周玄昆表示，《異能學園：Soulworker》為今年度重點遊戲，將滾動式積極優化遊戲，推出更多全新遊戲內容改版，以持續貢獻營收。此外，為擴大整體營運規模，力求穩定獲利，目前已全面進行《異能學園：Soulworker》英文化作業，將搶攻全球市場。

真好玩今年以來因為在韓國市場推出手遊《劍是江湖2》，以及針對海外市場推出手遊《天啟紀元》全球版本《ABYSSWALKER》，皆斬獲佳績，帶動真好玩今年上半年累計合併營收達9.86億元，年增近1.4倍。

營收 手遊

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