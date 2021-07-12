橘子「文學星」結盟鏡文學 攻ACGN市場

橘子（6180）集團5月推出的網路文學平台「文學星」，今（12）日宣布與台灣最大華文原創平台鏡文學合作，多位知名作家群、上百部故事將入駐文學星平台，逐步擴大文學作品在「ACGN」（動畫、漫畫、遊戲、小說）領域用戶的能見度，將好故事推向泛遊戲族群，雙方共同挖掘更多IP發展可能性。

鏡文學為台灣最大華文原創平台，致力發展小說、劇本到影視娛樂產業的IP孵育及影視製作，培養上千位優秀作家、集結逾1萬7千部作品，打造多元、豐富、優質的閱讀環境。橘子表示，近年「ACGN」內容已形成完整生態圈，覆蓋青少年文化娛樂相關領域；鏡文學與文學星合作，可透過橘子集團的泛遊戲族群用戶基礎，增添旗下作品影響力，拓展台灣在地原創作品聲量。

橘子指出，本次共計有百部熱門作品陸續上線beanfun!文學星，首周主打奇幻冒險輕小說，由鏡文學站上人氣最高、PTT Marvel板現象級指標作家「崑崙」領軍，上架新作《新世界倒數第一部：女王蜂與掠顱者》。此外，Netflix戲劇《誰是被害者》原著作者「天地無限」，此次以成功將台灣原創文學IP授權國際的經驗，帶著職場推理小說《辦公室瘋雲：電商驚爆公關危機》入駐。

在遊戲玩家族群中最受歡迎的輕小說系列，鏡文學輕小說作家「穹魚」帶來全新科幻長篇《殺人前的23分鐘》，其他進駐作家還有女巫系作家「海德薇」、瘋狂媽咪「雙羽」、斜槓作家「韓賓」、在旅行中說故事的作家「禾又丹」、以歷史小說見長的「陳瑤華」，以及榮登5月暢銷榜第一名的爆紅作家「四絃」等。

民俗月將至，人氣靈異系美女作家「柚臻」、網路靈異界長青樹「路邊攤」等，也將進駐文學星。

橘子表示，鏡文學百大作家群和上百部作品正式登陸文學星後，將陸續推出多樣化主題書單，民俗月也會推出「靈異恐怖閱讀週」，讓讀者沉浸在滿滿的驚悚氣氛。展望未來，橘子集團與鏡文學雙方將致力擴大台灣閱讀觸角，跨界合作遊戲領域文化圈，共創台灣IP產業鏈。