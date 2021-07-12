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鴻海電動巴士案 外資樂觀看待轉型之路

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

歐系外資發布報告表示，看好鴻海（2317）集團與三地集團的電動巴士合作案，雖然預期此案的營收貢獻有限，但是可以縮短鴻海製造電動車的學習曲線，並且可以把此一製造經驗複製到其他電動乘用車，對整個鴻海電動車事業將有幫助，樂觀看待鴻海電動車的轉型之路，維持買進評等，目標價160元。

鴻海上周宣布，旗下鴻華先進科技與三地集團旗下北基國際、高雄客運簽署合作備忘錄 (MOU)，雙方將以鴻華先進研發的 MIH 商用車平台為基礎，打造首款電動巴士「E BUS」，預計明年起正式導入三地集團旗下高雄客運，同時，三地集團旗下600多輛車子，也將逐步更換為電動巴士。

由於交通部已經規劃台灣在2030年之前，客運巴士將達成全面電動化的目標，希望能汰換台灣1.4萬輛的客運巴士為電動車，加上電動巴士是利基市場，產品的單價與毛利，都比一般乘用車高，隨著鴻海持續擴大電動巴士的出海口，對提升獲利將有直接幫助。

歐系外資認為，台灣政府規劃在2030年之前淘汰1.6萬輛柴油巴士，預估市場規模為1,600億元，雖然這對鴻海的營收貢獻有限，但這為鴻海開啟另一個新的電動車市場級距，並藉此累積技術與資源，同時，來自電動巴士製造經驗的學習曲線，未來可以適用到廣大的乘用車市場，協助鴻海在未來擴大電動乘用車的市場規模。

鴻海 電動車 客運

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