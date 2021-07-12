Q2全球PC出貨量達8,360萬台 年增13.2%
儘管存在全球零組件缺貨和物流問題，但個人電腦需求的激增一直持續到2021年第2季。根據國際數據資訊（IDC）全球個人運算設備追蹤報告初步研究結果顯示，2021年第2季傳統PC（包括桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）的全球出貨量達到8,360萬台，比2020年第2季成長13.2%。對個人電腦的需求上升，加上缺貨相當大影響筆電供應，導致本季桌機的成長超過了筆電的增長。
IDC行動與消費性設備研究經理Jitesh Ubrani表示：「個人電腦市場的火熱繼續推動了供應商的大量投資，包括新供應商的進入以及非領導品牌的額外投資。雖然前五名繼續推動出貨量，較小的供應商也透過提供獨特的功能或利基設計幫助推動成長。」
IDC的設備和顯示器研究資深分析師Neha Mahajan表示：「雖然年成長率仍然很高，但成長已經開始逐漸趨緩，因為2021年第2季13%的成長率，遠低於上一季的55.9%，和2020年第4季的25.8%成長率。 就需求而言，市場面臨著混合信號。隨著企業重新開業，商業領域的需求潛力似乎很有希望。然而，也有早期跡象表明消費者需求放緩，因為人們在經過近一年的積極購買個人電腦後，改變了支出的優先順序。」
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