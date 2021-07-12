支付零接觸 中華電信助攻雲林夜市掃碼收款

全台三級警戒已實施將近兩個月，衝擊零售業與餐飲業，雲林縣政府與中華電信（2412）因應即將逐步復業的情況，積極推動夜市、攤商「支付零接觸，交易無紙化」計畫，整合LINE Pay、街口支付、Pi拍錢包及Hami Piont掃碼支付，透過手機APP，可完成八成以上掃碼收款作業。

中華電信表示，今日獲邀參加雲林縣政府舉辦的「雲林夜市新文化-交易無紙化行動支付記者會」，與雲林縣政府攜手推動「Hi QR PAY」支付應用APP，輔導在地店家、中小型微型企業及夜市攤商導入無現金交易服務，店家只要透過手機APP即可完成80%以上的掃碼收款作業，降低店家及顧客的染疫風險。

中華電信雲林營運處總經理張肇家表示，隨著疫情逐步趨緩，餐廳、夜市無不期待微解封的到來，為降低接觸交易感染風險，除了攤商做好基本防疫工作、落實實名制外，「支付零接觸」也是防疫中非常重要的環節。

中華電信強調，推動台灣行動支付普及，更持續強化資安環境與研發技術，提升行動交易安全性。「Hi QR PAY」支付應用APP，為解決小型攤商需與不同支付商合作的繁瑣流程，一次整合四大支付商LINE Pay、街口支付、Pi拍錢包及Hami Piont掃碼支付，店家無須另外購買設備，只需在「中華電信多元支付網站」進行申請，完成審核後下載，即可掃描消費者付款交易碼，輕鬆完成收款，不僅方便、便宜、省錢，最重要的是減少現金交易的染疫風險，顧客購物更安心。