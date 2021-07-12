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IDC：全球Q2 PC需求依然強勁

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

儘管存在全球零組件缺貨和物流問題，但個人電腦需求的激增一直持續到2021年第二季（2Q21）。根據最新一季的國際數據資訊（IDC）全球個人運算設備追蹤報告初步研究結果顯示，2021年第二季傳統PC（包括桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）的全球出貨量達到8,360萬台，比2020年第二季成長13.2%。對個人電腦的需求上升，加上缺貨相當大影響筆電供應，導致本季桌機的成長超過了筆電的增長。

IDC行動與消費性設備研究經理Jitesh Ubrani表示：「個人電腦市場的火熱繼續推動了供應商的大量投資，包括新供應商的進入以及非領導品牌的額外投資。雖然前五名繼續推動出貨量，較小的供應商也透過提供獨特的功能或利基設計幫助推動成長。」

IDC的設備和顯示器研究資深分析師Neha Mahajan表示：「雖然年成長率仍然很高，但成長已經開始逐漸趨緩，因為2021年第二季13%的成長率遠低於上一季的55.9%和2020年第四季的25.8%成長率。 就需求而言，市場面臨著混合信號。隨著企業重新開業，商業領域的需求潛力似乎很有希望。然而，也有早期跡象表明消費者需求放緩，因為人們在經過近一年的積極購買個人電腦後改變了支出的優先順序。」

IDC 筆電

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