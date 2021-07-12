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TrendForce：今年筆電出貨量達2.36億台、歷史新高

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

根據TrendForce調查，2020年因遠距辦公與教學等宅經濟需求，使筆電出貨表現打破過去年增、減3%的低谷循環，年成長近26%，而此波強勁的需求動能也延續至2021年，預估今年出貨量將突破2.36億台，年成長率約15%。其中，因教育用筆電需求高漲所致，Chromebook將成為拉抬整體筆電市場成長的關鍵；品牌出貨表現則以Chromebook產品占比近五成的三星（Samsung），以及搭載M1晶片的蘋果（Apple）MacBook成長最多。

近年Chromebook占整體筆電市場比重逐年增長，2021年將以4,700萬台的出貨達到高峰，年成長率高達50%，美國以70%占比成為全球需求最大宗的國家，接續為日本的10%。然而，在美國教育筆電市場滲透率逐漸飽和，以及解封後恢復實體上班上課，加上日本GIGA School等教育標案需求明顯放緩的情況下，下半年教育筆電需求將不再急迫。

品牌方面，以Chromebook產品占比較大的宏碁（2353）（Acer）與三星（Samsung）會受到較大影響。因此，TrendForce提出，Chromebook未來發展的觀察重點將著重在美國以外的地區，以及非教育用筆電市場的增長情況。

值得注意的是，近期市場傳出對於下半年筆電需求減緩的雜音，主因是Chromebook低毛利的衝擊逐漸發酵所致，同時又面臨近七成Chromebook主要使用的11.6吋面板大幅漲價，以及半導體長短料等壓力，促使品牌開始調整下半年的生產占比。TrendForce預估，第三季歐美等消費需求將逐漸收斂，不過受到通路市場因低庫存的回補需求影響，仍對筆電市場存有一定支撐力道，故出貨水準將可能與第二季持平。

此外，隨著歐美各國在施打疫苗比例提升下，疫情逐漸獲得控制，因此整體市場與教育標案的需求放緩所產生的效應，至第四季才會有較明顯的影響，預估該季筆電出貨量為5,800萬台，季減3%。同時，部分料件超額預訂導致庫存增加的影響也將浮出檯面。展望2022年，儘管筆電需求放緩，但在混合工作模式成形與商用筆電產品回溫的支撐下，明年整體筆電市場出貨量或將小幅修正，年減約6%、達2.2億台。

筆電 Chromebook

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