電腦變貴了！品牌大廠憑什麼「疫」起漲價？

疫情之下，你買電腦了嗎？你可能不知道其實同規格產品，去年此時並非這個價格，品牌大廠是真的要賺「災難財」，還是另有苦衷？

一台文書用的筆記型電腦要價3萬元？略略考慮運算能力的可選擇品項，就要突破4萬元？這還是尚未加入「現貨」篩選的情境，電腦零售市場到底怎麼回事？

電腦相關產品精準吻合居家辦公、在家學習的疫情生活必需，迫使需求一路高張、火熱無比！「缺貨」與「漲價」，意外成為2021台灣3C零售市場的主旋律。

觀察零售市場現況，一般價位機種，早就被掃購一空。「5月中之後，2到3萬元的文書筆電、3到4萬元的電競筆電都被買光了。也就是說，現在買文書機要3萬，而買電競機要4萬，」知名科技部落客、也是電腦零售商的「歐飛先生」表示。

他分析，電腦產品現在漲價至少一至兩成，但是需求仍然火熱，不管在大的電商平台，還是小的拍賣網站，缺貨狀況都十分嚴重，「市場上也是找得到2萬多的文書筆電，但是不僅沒得挑，也沒現貨，都要等」。

市場研究機構IDC觀測，全球電腦市場在消費、教育、商業應用，全線庫存告急。

這波繁花似錦的夏日風光，對電腦品牌廠家來說，真是十年難得一見的產業榮景，但其中卻包含成本上揚的苦衷，長期隱憂已悄然浮現。

零組件漲漲漲，成本hold不住！

電腦相關零組件由於供不應求，漲價將持續到第四季甚至明年，特別是占筆電材料成本超過一成的面板，自疫情爆發以來已成長近一倍；再加上，海空運費節節高升，成本議題再度成為關注焦點。

現階段電腦品牌以調漲產品售價，因應成本上揚。華碩、宏碁在4月起就開始陸續調漲各類筆電價格，也因上游零組件產能受限問題仍無解，漲勢預估將持續一段時間。

如何應對成本上揚，華碩經營層對此正向看待，並將本次漲價視為「產業面整體價值提升的情境」。

華碩表示，「可以理解上游業者的需求」，並將華碩所新增的成本，全部轉嫁給通路商。而儘管漲價，華碩經營層還是觀察到：「賣出去給終端客人的數量，還是比（工廠）出貨多！」這表示，通路庫存水位持續下降、產品仍供不應求。

而宏碁也調漲售價，但並沒有影響其產品熱賣程度，經營層指出，訂單量仍遠超公司的出貨能力。

漲價守住獲利，但熱度可能年底反轉？

目前電腦品牌漲價過程順利，將上游零組件廠商新增的成本，成功轉嫁到通路商及消費者，暫時度過眼前關卡。

但後續該如何觀察電腦品牌在成本上的營運挑戰，分析師指出觀測重點。

瑞銀證券（UBS）台灣硬體科技研究部主管陳星嘉表示，由於市場需求仍大於供給，品牌商能藉由漲價，來彌補成本上揚，所以目前品牌商毛利率「影響不太大」。

她觀察，目前下游通路存貨只有2至3週，而非正常的6至8週，評估目前PC市場需求，仍有20至30％缺口尚待填補。不過，若需求轉弱，電腦品牌議價能力將降低，如此便無法轉嫁成本給消費者，並開始承受壓力。

她預估，今年第四季或明年PC需求就會開始放緩，屆時「整個供應鏈都會受影響」；不過，也可持續觀察需求強勁的電競產品與Chromebook，能否持續支撐PC市場的後市。

（作者／毛凱恩 本文出自2021.7.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）