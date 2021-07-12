台積電基金會、SEMI零接觸採檢站第二階段募資計畫達成

SEMI（國際半導體產業協會）今(12)日宣布，與台積電（2330）慈善基金會「零接觸採檢站」第二階段募資計畫達成，兩階段募資，共獲得20家以上的會員企業響應支持，大家都與台積電一樣，希望有更多貢獻、救助台灣的機會。

參與第二階段募資計畫的SEMI會員企業包含合晶科技（6182）、瀚軒、志聖工業（2467）、台灣默克集團、均華精密（6640）、均豪精密（5443）、伊頓飛瑞慕品、SEMI國際半導體產業協會、台灣三豐儀器、鈺祥企業等。半導體產業是與台灣共榮共好的，當台灣有需要幫助時，半導體產業都希望盡棉薄之力，透過實質支援協助整體社會運作順暢。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「感謝會員公司與SEMI、台積電慈善基金會一起，透過政府、產業與民間的努力，共同對抗疫情、守護台灣這塊土地」。

曹世綸說，「半導體產業始終秉持關懷社會的良善初衷，抱有取之於社會、回饋於社會的使命感；而今疫情當前，更該展現團結的力量與價值，對需要幫助的對象伸出援手。唯有合作、『Forward as One』攜手同心協力共濟，才能儘早迎來疫情平息的一天」。

合晶科技董事長焦平海表示，「期望藉由整合政府及民間企業的力量，疫情能儘速獲得控制」。