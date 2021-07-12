台積電慈善基金會、SEMI達成 零接觸採檢站第2階段募資

SEMI（國際半導體產業協會）今（12）日宣布與台積電（2330）慈善基金會「零接觸採檢站」第二階段募資計畫圓滿達成。

SEMI指出，兩階段募資計畫共獲得來自20家以上的會員企業響應支持，大家都與台積公司一樣，盼擁有更多貢獻、救助台灣的機會。

參與第二階段募資計畫的SEMI會員企業包含合晶科技（6182）、瀚軒、志聖工業（2467）、台灣默克集團、均華精密工業（6640）、均豪精密工業（5443）、伊頓飛瑞慕品、SEMI國際半導體產業協會、台灣三豐儀器、鈺祥企業等。

SEMI認為，半導體產業是與台灣共榮共好的，當台灣有需要幫助時，半導體產業皆希望盡棉薄之力，透過實質支援協助整體社會運作順暢。