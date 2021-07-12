歐美陸續解封 工業電腦族群六月營收展現回升氣勢

工業電腦廠歷經去年疫情重擊全球，不過隨著歐洲、美國下半年喜迎解封，族群6月營收展現強勢反彈氣勢，不僅龍頭研華（2395）單月營收一口氣來到歷史次高，事欣科（4916）6月營收更是寫下近13個月新高，樺漢（6414）、振樺電（8114）、凌華（6166）單月營收也為今年單月新高。

由於從工業電腦營收中，可提前看出歐美景氣復甦端倪，可以說是歐美未來景氣表現的前哨站，因此族群營收表現一直是法人關注焦點。

在博弈、連鎖速食大廠點餐機貢獻下，事欣科6月營收2.41億元，月增3%、年增49.7%；事欣科表示，隨著美國解封下，博弈產業復甦，客戶重啟拉貨、陸續接獲大單。事欣科第2季營收6.87億元，雖然季增58.5%，但年減16.1%；上半年營收11.2億元，年減53.4%，主要是事欣科自去年6月起不再認列轉投資工具機廠恩德（1528）營收。

該公司表示，若剔除恩德合併影響數，事欣科第2季營收年增113%、上半年營收年增3.5%。

此外，受惠於台灣、中國、歐洲市場表現突出，營收分別年增35%、31%及21%，研華6月合併營收為50.47億元，月增12.48%，年減1.46%，創單月歷史次高。累計今年上半年合併營收273.71億元，年增8.2%。

振樺電6月營收7.78億元，月增13.4%、年增12.5%，為今年單月新高；第2季合併營收為21.27億元，季增7.9%、年增12%；累計上半年合併營收來到41億元，年增8.9%。

振樺電指出，若排除今年以來新台幣強勢升值影響數，上半年營收較去年同期增長約15%，已揮別去年谷底重回成長軌道。

振樺電表示，POS通路動能尤以印度、日本、歐洲強勢復甦，集團彈性靈活積極處理缺料問題，然製造排程仍持續遞延，目前已累積滾動至第4季，上半年POS年增長約10%。此外，POS成功切入全球零售250強集團客戶，將為未來2-3年重要的營收成長動能。

至於鴻海（2317）集團旗下的樺漢，其6月合併營收為84億元；累計今年前6月合併營收達429.5億元，年增17.9％，6月與上半年營收，均為歷年同期新高。

樺漢表示，6月營收成長主要受惠於公司三大事業體設計製造、品牌通路、系統整合均保持良好的銷售業績表現，尤其在系統整合營收年增率更是高達36.8％。