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傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

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傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。（路透）
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。（路透）

根據英文《電子時報》報導指出，美國已對台積電（2330）施加壓力，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠，台積電回應，這是陸媒六月中的報導，目前適逢緘默期，不回應市場傳言。

台積電今年4月宣布，將斥資28億美元擴建南京廠，據台積電計劃，南京廠將以28奈米和其他技術水準較低製程生產汽車晶片，營運啟動時間將落在2022年第2季至2023年1月。

報導內容說明，美國比起實際利益更重視產業霸權地位，是該國對台積電施加壓力的原因；台積電是美國和中國貿易糾紛重要一環，該公司調整計劃可望成為美國阻止三星電子、格芯（GLOBALFOUNDRIES）和其他公司在中國興建晶圓代工廠的工具。

台積電 晶圓代工廠

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