聯發科下半年是否比上半年旺？仍是未知數

手機晶片大廠聯發科（2454）上半年業績旺，於9日公布6月業績，不但續創歷史新高，連兩個月業績達400億元以上水準，並帶動第2季業績持續改寫新猷，連兩季達千億元以上水準。不過以該公司的營收成長四成目標來看，最終下半年業績是否會比上半年旺，仍是未知數。

聯發科6月合併營收為4,77.5億元，月增15.5％，年增88.9％，第2季合併營收為1,256.53億元，季增16.3％，累計上半年合併營收為2,336.86億元，年增81.9％。

聯發科日前強調，由於終端市場需求仍健康，全年營收成長幅度估計將超過40%，毛利率落在44%至46%之間。依照該公司去年業績達3,221.45億元來看，如果今年業績增幅為四成，表示全年整體業績達4,510億元，而上半年業績已達成全年的51.8％。

不過這也代表如果聯發科今年業績剛好是成長四成，有可能出現上半年業績比下半年業績還好的情況，若全年業績增幅達45％，則上、下半年的業績比重就會大約各一半。