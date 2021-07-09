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矽力-KY單月與單季業績 雙創新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計業者矽力-KY（6415）於9日公布6月業績，單月與單季營收都是歷史新高，並首次締造單季合併營收超越50億元大關的佳績。

矽力6月合併營收為17.75億元，月增3.8%，年增67.4％，第2季合併營收為52.6億元，首度單季業績超過50億元，季增幅度為25.8％，累計上半年合併營收為94.4億元，年增53.3％，大幅超過外界對其每年成長二至三成的期待目標。

去年矽力的消費性電子與工業應用是前兩大產品領域，合計占業績比重超過七成，排第三大是資訊產品，第四為網路通訊產品，各占一成多。值得注意的是，該公司從今年首季開始，單獨列出車用產品比重，雖然比重僅1％，但是其耕耘五、六年的成果開始展現，在開始出貨之後，相關比重有機會持續增長。

營收 矽力

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