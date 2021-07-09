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鴻海關心上千名弱勢學生 提供免費英文線上課程

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海提供超過千名弱勢學生 免費英文線上課程 。鴻海/提供
鴻海提供超過千名弱勢學生 免費英文線上課程 。鴻海/提供

受到疫情影響，許多孩子最期待的暑假出遊、戶外運動都變成奢想，只能整天待在家中；這樣的防疫暑假，一般孩子可能在父母的規劃下，開始參加一系列的線上營隊，讓宅在家的暑假也能很充實，但弱勢家庭的孩子該怎麼辦呢？

多年來持續關心社會需求的鴻海（2317）教育基金會，因此特別與tutorJr聯手要讓弱勢孩子這個暑假樂（Love）上英文，而提出「放假趣 Fun英語」計畫，將提供免費學習帳號予新希望基金會、快樂學習協會、失親兒福利基金會、伊甸基金會、愛心第二春文教基金會、谷若思全人關懷協會、基督教救助協會、薪傳智庫、愛樂福關懷文創發展協會等多個單位所扶助的約1200名弱勢學生，希望讓孩子們能藉著tutorJr專業活潑的課程設計、外師真人線上教學，使被迫宅在家的暑假不但不無聊，還能用英語探索全世界。

鴻海教育基金會所提出的計畫讓社福單位感到十分驚喜，孩子們也紛紛躍躍欲試，還有高中學生聽到有這個機會時主動表達希望能夠加入學習，顯見孩子們對語言學習的殷切需要、充滿興趣。

為鼓勵學生們挑戰自我，鴻海教育基金會也將在暑假結束時頒發「最佳進步獎」，給予「學習態度、進步幅度、投入程度」最大的學生們，期許孩子們除了增進語言能力之外，也能同時培養「自信、肯定、勇敢追求」的人生態度，預計獲獎人數將超過百位。鴻海教育基金會與tutorJr期盼「放假趣 Fun英語」計畫，能為孩子宅在家的暑假，帶來特別的意義與不一樣的回憶。

暑假 鴻海

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