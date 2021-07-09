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兆豐扶植電競 贊助BEYOND GAMING還加碼15%回饋

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
三級警戒持續，宅在家裡玩遊戲還可兼防疫，兆豐銀行特別加碼推出六大遊戲平台最高15%回饋優惠活動。圖/兆豐銀行提供
三級警戒持續，宅在家裡玩遊戲還可兼防疫，兆豐銀行特別加碼推出六大遊戲平台最高15%回饋優惠活動。圖/兆豐銀行提供

為全力支持電競產業，兆豐銀行文教基金會宣布，將冠名贊助由知名實況主丁特所領軍的英雄聯盟職業賽戰隊「BEYOND GAMING」，力拚代表台灣前進2021 PCS世界賽，決戰總冠軍。

此外要和電競迷同慶，兆豐銀行也特別加碼推出「六大遊戲平台最高15%回饋」優惠活動，今年8月底前只要持兆豐VISA金融卡在六大指定遊戲平台刷卡消費，累積滿666元就送100元7-11禮券，包括MyCard、Garena 、Nintendo、PlayStation、Steam、Xbox，只要成功登錄就能獲得回饋 。

兆豐銀行表示，電競產業現今在世界各國相當風行，台灣在2017年三讀通過「運動產業發展條例」，將電競正式納入運動產業，2018年全國大專校運動會更將英雄聯盟和爐石戰記列為比賽項目。有鑑於此，兆豐銀行自2018年起連續兩年主辦電競大賽，廣邀大專院校學生參與，今年更與擁有62萬訂閱數的知名實況主及YouTuber丁特合作，贊助其所領軍之戰隊「BEYOND GAMING」，參與2021 PCS夏季賽及2022春季賽，期望在至少36場的賽事中能成功過關斬將，直取世界大賽總冠軍。

兆豐銀行文教基金會董事長張兆順表示，兆豐除了希望為台灣培育更多國際級電競人才，也能透過扶植電競產業與國際接軌，讓世界看見台灣。

兆豐銀行統計2020全年度便已投入逾千萬元支持國內體育運動發展，除了射箭、舉重、網球、足球以及高爾夫球，也長期贊助職棒統一獅球隊，雙方攜手發行的「統一獅聯名卡」，更以市場首創的勝場連動回饋機制，提供贏球加碼回饋3倍等超值優惠，將賽事深入連結球迷日常生活，成功與年輕族群接軌，上市至今發行量已突破2萬張。

為全力支持電競產業，兆豐銀行董事長張兆順宣布，兆豐銀行文教基金將冠名贊助由知名實況主丁特所領軍的英雄聯盟職業賽戰隊BEYOND GAMING。圖/兆豐銀行提供
為全力支持電競產業，兆豐銀行董事長張兆順宣布，兆豐銀行文教基金將冠名贊助由知名實況主丁特所領軍的英雄聯盟職業賽戰隊BEYOND GAMING。圖/兆豐銀行提供

兆豐銀行 電競

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