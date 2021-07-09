兆豐扶植電競 贊助BEYOND GAMING還加碼15%回饋
為全力支持電競產業，兆豐銀行文教基金會宣布，將冠名贊助由知名實況主丁特所領軍的英雄聯盟職業賽戰隊「BEYOND GAMING」，力拚代表台灣前進2021 PCS世界賽，決戰總冠軍。
此外要和電競迷同慶，兆豐銀行也特別加碼推出「六大遊戲平台最高15%回饋」優惠活動，今年8月底前只要持兆豐VISA金融卡在六大指定遊戲平台刷卡消費，累積滿666元就送100元7-11禮券，包括MyCard、Garena 、Nintendo、PlayStation、Steam、Xbox，只要成功登錄就能獲得回饋 。
兆豐銀行表示，電競產業現今在世界各國相當風行，台灣在2017年三讀通過「運動產業發展條例」，將電競正式納入運動產業，2018年全國大專校運動會更將英雄聯盟和爐石戰記列為比賽項目。有鑑於此，兆豐銀行自2018年起連續兩年主辦電競大賽，廣邀大專院校學生參與，今年更與擁有62萬訂閱數的知名實況主及YouTuber丁特合作，贊助其所領軍之戰隊「BEYOND GAMING」，參與2021 PCS夏季賽及2022春季賽，期望在至少36場的賽事中能成功過關斬將，直取世界大賽總冠軍。
兆豐銀行文教基金會董事長張兆順表示，兆豐除了希望為台灣培育更多國際級電競人才，也能透過扶植電競產業與國際接軌，讓世界看見台灣。
兆豐銀行統計2020全年度便已投入逾千萬元支持國內體育運動發展，除了射箭、舉重、網球、足球以及高爾夫球，也長期贊助職棒統一獅球隊，雙方攜手發行的「統一獅聯名卡」，更以市場首創的勝場連動回饋機制，提供贏球加碼回饋3倍等超值優惠，將賽事深入連結球迷日常生活，成功與年輕族群接軌，上市至今發行量已突破2萬張。
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