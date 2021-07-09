樺漢6月營收84億元、年增23.6％ 創歷年同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）今（9）日公布6月合併營收為84億元，受惠於公司發展雲端+網通+軟硬體智慧平台整體綜效，推進三大事業體良好的出貨表現，貢獻6月營收月增14.5％、年增23.6％，為歷年同期單月營收新高；累計今年前6月合併營收達429.5億元，年增17.9％。

樺漢表示，6月營收成長主要受惠於公司三大事業體皆保持良好的銷售業績成長表現，設計製造、品牌通路、系統整合其年增率表現分別為8.7％、21.8％、36.8％，其中，設計製造的成長動能，因消費者的生活型態在後疫情時期逐步改變，隨著歐美走向解封，包括智能零售、娛樂博弈、智慧金融等市場設備需求明顯大幅增加，催動樺漢旗下自助結帳機、自助公益彩票機、智能博弈機、智能櫃員機、機器視覺產品等銷售至歐美市場的業績成長，尤其在個體的部分，6月業績更是遞出年增率32.1％的優異佳績。

展望第三季，樺漢看好自助結帳機、自助公益彩票機、智能博奕機等的出貨動能持續墊高公司個體營運向上攀升，不僅來自於餐飲及娛樂服務的在手訂單已高達49億元，亦明顯感受到客戶積極討論相關產品的合作機會，助力今年整體營運有機會逐季成長；此外，樺漢也將持續憑著整合公司核心競爭力之雲軟硬智慧平台服務，拉高產業進入競爭門檻、優化訂單結構、壯大接單動能，鎖定高毛利、高年複合成長市場，具有高附加價值的產品技術的領域市場布局，並透過整體營運規模放大與資源整合的優勢，搶進更多國際集團客戶合作的機會。