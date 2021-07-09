快訊

陸籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

封裝需求暢旺 日月光投控6月營收創單月同期新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

封測龍頭日月光投控（3711）受惠各封裝需求暢旺帶動，推升業績持續攀高，今（9）日公告6月營收為433.26億元，是投控成立以來單月同期新高；第2季營收1269.26億元，則為2018年第3季來次高水準。

日月光投控6月營收433.26億元，月增2.5%，年增18.84%；其中，6月封裝測試及材料營收269.54億元，較5月265.24億元微增1.6%，比去年同期234.47億元增加15%。

日月光投控第2季營收1269.26億元，較第1季成長6.2%，比去年同期增加18% ，為近12季來次高；第2季封測材料營收789.88億元，季增7.1%、年增13.6%；累計上半年營收2463.96億元，年增20.25%。

營收 日月光

延伸閱讀

日月光投控6月營收攀今年新高 第2季為12季次高

廣達6月筆電出貨創次高 月營收重登900億元大關

商用車需求量增加 推升中華車上半年營收

陸6月汽車銷量降12.4% 新能源車銷量創新高

相關新聞

鴻海證實美電動車廠有意落腳威州 正與當局討論

鴻海今天證實，與合作夥伴美國加州電動車廠Fisker正和美國威斯康辛州當局進行討論，盼在當地從事電動車製造

遠傳創里程碑 建全台首座雙模全5G核心網路實驗室

遠傳電信（4904）今(9)日宣布與愛立信攜手成立全台首座「雙模全5G核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網(Stand...

遠傳friDay影音推「動漫馬拉松」 人氣動漫免費看

網路民調OTT類常勝軍，也是本土OTT平台付費用戶首選的遠傳friDay影音（4904）(註)，在疫情期間持續陪伴用戶宅...

世界6月營收35.75億元 單月次高 月增4.9%

專業8吋晶圓代工廠世界先進(5347)今（9）日公布6月合併營收為35.75億元，為單月歷史次高，月增4.9%、年增24...

威剛Q2營收106億元創11年新高 年成長43%

記憶體模組大廠威剛（3260）今（9）日公布第2季合併營收106.21億元，一舉突破百億元大關，改寫近11年來單季新高，...

南亞科第二季每股純益2元 總經理李培瑛：本季仍樂觀

DRAM大廠南亞科 (2408)，今(9)日舉行線上法說會，公佈2021年第二季自結財報，受惠DRAM價格大漲，單季毛利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。