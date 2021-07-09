封裝需求暢旺 日月光投控6月營收創單月同期新高
封測龍頭日月光投控（3711）受惠各封裝需求暢旺帶動，推升業績持續攀高，今（9）日公告6月營收為433.26億元，是投控成立以來單月同期新高；第2季營收1269.26億元，則為2018年第3季來次高水準。
日月光投控6月營收433.26億元，月增2.5%，年增18.84%；其中，6月封裝測試及材料營收269.54億元，較5月265.24億元微增1.6%，比去年同期234.47億元增加15%。
日月光投控第2季營收1269.26億元，較第1季成長6.2%，比去年同期增加18% ，為近12季來次高；第2季封測材料營收789.88億元，季增7.1%、年增13.6%；累計上半年營收2463.96億元，年增20.25%。
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