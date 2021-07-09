聯發科6月營收逆勢創新高 第2季逼近財測高標

IC設計龍頭聯發科（2454）今（6）日公布6月營收成績單，單月一舉在衝高到477.56億元，改寫單月營收新高紀錄，月成長幅度高達15.6%，帶動第2季營收逼近財測高標，並改寫單季新高紀錄。

累計聯發科第2季營收超過1,256億元，整體上半年營收達到2,336.86億元，年成長81.9%。聯發科指出，主要產品線如智慧型手機、物聯網與電視晶片皆成長。

雖然供應商京元電外籍移工遭到停工，將影響聯發科6月營收，但該公司剛剛公布的6月營收成績，甚至比5月還高，連續兩個月創新高。

聯發科原預估，本季營收將成長10%至18%，落在新台幣1,188億元到1,275億元間，營業毛利率為45%正負1.5個百分點；今年全年營收則將年成長四成，毛利率目標為44%到46%。

聯發科董事長蔡明介日前於股東會上表示，相信今年將是營收與獲利強勁成長的一年，聯發科將在各領域都有優於市場的表現。

雖然智慧型手機市場屢傳雜音，蔡明介在回應股東提問時表示，聯發科的產品和客戶布局多元，部分地區市場有雜音，影響還好，對今、明兩年公司整體看法維持相當正面。

聯發科認為，公司2021年的成長動能強勁，對於全年營收成長超過40%與毛利率44至46%的目標相當有信心。

聯發科今年特別變動股利政策，除了調高經常性現金股利配息率外，也將於四年內加發特別現金股利每股16元，今年發放的每股現金股利就達37元。

不過，聯發科自從7月6日除息以來，目前暫時還是處於貼息狀態，今日股價小跌1元，收919元，三大法人單日小買168張；預定至7月29日，超過7萬名股東將可領到總額588.44億元的現金股利。