iPhone新舊產品交接期影響 和碩6月營收月減1.6%
代工大廠和碩（4938）今（9）日公布6月營收，受到iPhone新舊產品交接期影響，單月營收月減1.6%，但2季營收季增25.7%，和碩指出，主要是因資訊、通訊業務表現優於首季。
和碩公布6月營收888.69億元，月減1.6%、年減19.2%；第2季營收2,722.45億元，季增25.7%、但年減17%；累計和碩上半年營收4,888.17億元，年減19.4%。
針對第2季營收季增，和碩指出，主要是因資訊、通訊業務表現優於首季；法人表示，和碩第2季營收相較去年下滑，主要是因去年第2季iPhone拉貨較強，但今年iPhone 12 mini 遭蘋果大砍單，因此和碩今年第2季表現不如去年同期。
從產品來看，和碩今年6月筆電出貨85-90萬台，較上月增長10萬台，桌機、主機板出貨60-65萬台/片，優於上個月62萬台/片。
從第2季整體來看，和碩指出，筆電出貨符合預期，桌機、主機板部分則優於預期；和碩原先預估第2季筆電季增5-10%，桌機及主機板業務將有15-20%季減。至於非PC業務方面，隨著消費性產品出貨帶動，預期會激勵整體營運向上，營收將呈現季增。
法人表示，和碩6月營收相較上月微幅下滑，主要是因新舊產品交接期。從和碩6月筆電、桌機出貨皆優於5月來看，主要原因應是新iPhone即將在9月上市，因此減少舊款機型拉貨，導致和碩iPhone業務下滑。
展望第3季，和碩預期，由於進入傳統電子業旺季，預期整體營運將優於第2季。
蘋果表定於今年9月公布的新一代iPhone，從市場最關注的新機外觀及定價來看，外觀較顯著的改變為螢幕頂端的感應器區域將縮小，其餘則以優化既有功能為主，可視為上一代iPhone 12系列的延伸機種。
法人指出，新iPhone將於今年9月上市，和碩、鴻海身為主要代工廠，第3季邁入傳統旺季，隨著新機於於第3季季底出貨，營收可望有顯著成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言