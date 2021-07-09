iPhone新舊產品交接期影響 和碩6月營收月減1.6%

代工大廠和碩（4938）今（9）日公布6月營收，受到iPhone新舊產品交接期影響，單月營收月減1.6%，但2季營收季增25.7%，和碩指出，主要是因資訊、通訊業務表現優於首季。

和碩公布6月營收888.69億元，月減1.6%、年減19.2%；第2季營收2,722.45億元，季增25.7%、但年減17%；累計和碩上半年營收4,888.17億元，年減19.4%。

針對第2季營收季增，和碩指出，主要是因資訊、通訊業務表現優於首季；法人表示，和碩第2季營收相較去年下滑，主要是因去年第2季iPhone拉貨較強，但今年iPhone 12 mini 遭蘋果大砍單，因此和碩今年第2季表現不如去年同期。

從產品來看，和碩今年6月筆電出貨85-90萬台，較上月增長10萬台，桌機、主機板出貨60-65萬台/片，優於上個月62萬台/片。

從第2季整體來看，和碩指出，筆電出貨符合預期，桌機、主機板部分則優於預期；和碩原先預估第2季筆電季增5-10%，桌機及主機板業務將有15-20%季減。至於非PC業務方面，隨著消費性產品出貨帶動，預期會激勵整體營運向上，營收將呈現季增。

法人表示，和碩6月營收相較上月微幅下滑，主要是因新舊產品交接期。從和碩6月筆電、桌機出貨皆優於5月來看，主要原因應是新iPhone即將在9月上市，因此減少舊款機型拉貨，導致和碩iPhone業務下滑。

展望第3季，和碩預期，由於進入傳統電子業旺季，預期整體營運將優於第2季。

蘋果表定於今年9月公布的新一代iPhone，從市場最關注的新機外觀及定價來看，外觀較顯著的改變為螢幕頂端的感應器區域將縮小，其餘則以優化既有功能為主，可視為上一代iPhone 12系列的延伸機種。

法人指出，新iPhone將於今年9月上市，和碩、鴻海身為主要代工廠，第3季邁入傳統旺季，隨著新機於於第3季季底出貨，營收可望有顯著成長。